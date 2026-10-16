В Ростове направят 1,8 млн рублей на экспертизу автомобилей после атак БПЛА и ракет
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ростова-на-Дону объявило закупку услуг по экспертизе автомобилей, пострадавших в результате атак беспилотников и ракет. Начальная цена контракта составляет 1,8 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
За эти средства планируется провести 80 исследований. Расчетная стоимость экспертизы одного автомобиля — около 23 тыс. руб.
Исполнителю предстоит установить обстоятельства и степень повреждения транспортных средств, а также определить размер причиненного ущерба. По условиям закупки, заключение необходимо подготовить в течение 14 дней по каждому автомобилю.
К проведению исследований допустят экспертов-техников, прошедших профессиональную аттестацию и включенных в государственный реестр. Также участвовать в закупке смогут специализированные организации, в штате которых есть как минимум один такой специалист.
В отчете должны быть указаны основания и цели оценки, сведения об исследуемом автомобиле, характер повреждений и выводы о размере ущерба. Документация отдельно предусматривает, что заключение должно быть изложено однозначно и не допускать различных трактовок.