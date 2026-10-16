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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Донских аграриев подключат к закупкам зерна в интервенционный фонд

Сельхозпроизводители Ростовской области получат возможность участвовать в государственных закупках зерна для интервенционного фонда — это позволит им реализовать часть урожая, у которого есть проблемы со сбытом. О планах сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

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Подготовить почву для таких закупок решило федеральное правительство: на обслуживание текущих запасов сельхозпродукции в интервенционном фонде оно направит дополнительно свыше 5 млрд руб. О выделении средств премьер-министр Михаил Мишустин объявил 15 октября.
«Мы будем добиваться, чтобы как можно больше элеваторов региона были задействованы в качестве хранителей зерна интервенционного фонда. Это значит, что донские сельхозтоваропроизводители смогут реализовать своё зерно»,— написал глава области.
Обращение к Москве за поддержкой аграриев у регионального правительства уже не первое: с ограничениями логистики и трудностями со сбытом рекордного урожая регион сталкивался не раз и неоднократно просил о федеральной помощи.
Сами госзакупочные интервенции должны стартовать в конце октября. По данным Минсельхоза РФ, в 2026–2027 годах намечено выкупить до 3 млн т зерна в 14 регионах страны, куда входит и Ростовская область. Цель механизма двоякая: поддержать цены на внутреннем рынке и дать производителям возможность продать продукцию.
Мария Хоперская