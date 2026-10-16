Власти Ростовской области ожидают снижения инвестиций в основной капитал на 1,5%

В строительстве ожидается снижение объема выполненных работ на 5% в сопоставимых ценах. Ввод жилья прогнозируется на уровне 2,8 млн кв. м, что на 1,3% больше показателя предыдущего года. При этом ввод индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов, может сократиться на 9,1%, до 1,41 млн кв. м.