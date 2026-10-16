Власти Ростовской области ожидают снижения инвестиций в основной капитал на 1,5%
Инвестиции в основной капитал Ростовской области без учета бюджетных средств по итогам 2026 года сократятся на 1,5% в сопоставимых ценах. Такой прогноз содержится в предварительных итогах социально-экономического развития региона, утвержденных распоряжением правительства области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Согласно документу, объем инвестиций по итогам года оценивается в 589,2 млрд руб. За январь—июнь 2026 года показатель составил 187,1 млрд руб., что соответствует 73,1% от уровня аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах.
Власти также ожидают сокращения валового регионального продукта (ВРП) на 0,6% по итогам года. Его объем в действующих ценах прогнозируется на уровне 3,37 трлн руб. По оценке за январь—июнь, ВРП региона снизился на 1,3% в сопоставимых ценах.
Промышленное производство также может завершить год в отрицательной зоне. Объем отгруженных товаров, работ и услуг по полному кругу предприятий, согласно прогнозу, сократится на 3,6% в сопоставимых ценах. В обрабатывающих производствах ожидается снижение на 4%, в добыче полезных ископаемых — на 5,5%, в энергетике — на 2,6%.
В то же время в сельском хозяйстве прогнозируется рост на 6% по итогам года. Оборот розничной торговли может увеличиться на 3,7%, общественного питания — на 3,2%, объем платных услуг населению — на 2,8%.
В строительстве ожидается снижение объема выполненных работ на 5% в сопоставимых ценах. Ввод жилья прогнозируется на уровне 2,8 млн кв. м, что на 1,3% больше показателя предыдущего года. При этом ввод индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов, может сократиться на 9,1%, до 1,41 млн кв. м.
Среднемесячная заработная плата в регионе по итогам года оценивается в 77,9 тыс. руб., что на 8,4% выше предыдущего года. Среднедушевые денежные доходы прогнозируются на уровне 70,4 тыс. руб. в месяц с ростом на 9,1%.
Численность зарегистрированных безработных к концу года, согласно прогнозу, составит 8,1 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы — 0,4%.