Ксения Уварова временно возглавила белгородское министерство цифрового развития
08.10.2026, 12:27
Временно исполняющей обязанности министра цифрового развития Белгородской области после ухода в отставку Сергея Четверикова стала Ксения Уварова. Об этом сообщают ресурсы федерального проекта «Умный город». Госпожа Уварова занимает пост первого замминистра — начальника департамента цифровой трансформации.
Официальной информации об уходе господина Четверикова и назначении госпожи Уваровой от правительства Белгородской области и регионального министерства цифрового развития пока не поступало. Сергей Четвериков на сайте минцифры сейчас по-прежнему указан руководителем ведомства. Также, по данным Rusprofile, информация пока не была внесена в ЕГРЮЛ.
Ксения Уварова с января по сентябрь 2023 года возглавляла областное учреждение «Ситуационный центр», который, в числе прочего, занимается информационно-аналитической поддержкой госуправления и обеспечением реагирования различных органов власти и организаций на штатные и нештатные ситуации. Первым замминистра цифрового развития региона она была назначена в конце октября 2023-го. По данным Rusprofile, госпожа Уварова также ранее руководила ныне ликвидированными ООО «Инвестпроект» (деятельность в области права) и ООО «Информсервис» (деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов).
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что с 29 сентября приступил к исполнению обязанностей замминистра цифрового развития Белгородской области нижегородский предприниматель Алексей Богомолов. Официально о его назначении также не сообщалось.