Ксения Уварова временно возглавила белгородское министерство цифрового развития

Ксения Уварова с января по сентябрь 2023 года возглавляла областное учреждение «Ситуационный центр», который, в числе прочего, занимается информационно-аналитической поддержкой госуправления и обеспечением реагирования различных органов власти и организаций на штатные и нештатные ситуации. Первым замминистра цифрового развития региона она была назначена в конце октября 2023-го. По данным Rusprofile, госпожа Уварова также ранее руководила ныне ликвидированными ООО «Инвестпроект» (деятельность в области права) и ООО «Информсервис» (деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов).