Замминистра цифрового развития Белгородской области стал нижегородский бизнесмен

Нижегородский предприниматель Алексей Богомолов сообщил на своей странице во «Вконтакте», что с 29 сентября приступил к исполнению обязанностей замминистра цифрового развития Белгородской области. Официально о его назначении не сообщалось.

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Здание правительства Белгородской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Городом господина Богомолова на странице все еще значится Нижний Новгород, однако он отметил, что живет и работает в Белгороде уже порядка двух месяцев. Чиновник заявил, что попал в этот город не случайно: «такие планы зрели давно, но обстоятельства не позволяли их реализовать». Теперь он планирует направить все силы на восстановление и развитие инфраструктуры связи в регионе, особенно в приграничье. Также он обещает уделить внимание информационной безопасности.

«Весь мой опыт работы в разных вендорах [компания или физическое лицо, которое производит, поставляет или продвигает товары, услуги или программное обеспечение под собственным брендом или торговой маркой — «Ъ-Черноземье»] без сомнения поможет в выполнении поставленных задач. И если у кого-то появится желание предложить свое решение — а еще лучше помощь,— вы всегда можете обратиться ко мне напрямую»,— отметил Алексей Богомолов.

Издание Fonar.tv уточняет, что задачи, которые назвал чиновник, совпадают с направлениями деятельности заместителя министра — начальника департамента инфраструктурных решений. При этом официального подтверждения назначения именно на эту должность нет.

На странице господина Богомолова во «Вконтакте» уточняется, что ему 49 лет. В 2009 году он окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. По данным Rusprofile, в 2011–2014 годах в Нижнем Новгороде действовало ООО «Кродо-ас», которое занималось разработкой программного обеспечения и консультированием в этой области. Этой компанией владел и руководил полный тезка нового замминистра. Он же с 27 февраля 2023 года до 17 июля 2026-го работал через нижегородское ИП, которое оказывало консультативную деятельность и выполняло работы в области компьютерных технологий.

На прошлой неделе стало известно, что бывшая военкор Валерия Решетникова покинула пост первого замминистра общественных коммуникаций Белгородской области. Она возглавила ведомство в мае, когда врио губернатора региона был назначен Александр Шуваев, сменивший на посту Вячеслава Гладкова. Как пояснила госпожа Решетникова «Ъ-Черноземье», она «работала до выборов».

Алина Морозова