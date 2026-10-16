«Союзмультфильм» засудил жительницу Кизляра из-за Чебурашки

Ключевым обстоятельством, повлекшим обращение правообладателей в суд, стало полное отсутствие каких-либо договорных отношений с продавцом. Ответчица не получала разрешения на использование охраняемых объектов интеллектуальной собственности и не предпринимала попыток заключить лицензионное соглашение ни с одной из сторон истца. При таких условиях размещение символики на реализуемой продукции суд квалифицировал как самовольное присвоение чужих исключительных прав.