«Союзмультфильм» засудил жительницу Кизляра из-за Чебурашки
Кизлярский городской суд завершил рассмотрение дела о нарушении интеллектуальных прав на один из наиболее узнаваемых персонажей отечественной анимации. Фигурантом разбирательства стала горожанка, наладилась через крупный российский маркетплейс сбыт товаров с символикой, защищенной авторским правом, сообщила пресс-служба Верховного суда Республики Дагестан.
В ходе судебного процесса было установлено, что на площадке Ozon.ru зафиксировано предложение детских игрушек, обладающих признаками контрафактной продукции. На реализуемых изделиях воспроизводилось изображение Чебурашки — героя одноименного анимационного фильма, исключительные права на которого закреплены за ООО «Союзмультфильм». Права на соответствующий товарный знак, в свою очередь, принадлежат АО «Киностудия Союзмультфильм».
Ключевым обстоятельством, повлекшим обращение правообладателей в суд, стало полное отсутствие каких-либо договорных отношений с продавцом. Ответчица не получала разрешения на использование охраняемых объектов интеллектуальной собственности и не предпринимала попыток заключить лицензионное соглашение ни с одной из сторон истца. При таких условиях размещение символики на реализуемой продукции суд квалифицировал как самовольное присвоение чужих исключительных прав.
Изучив представленные материалы, суд вынес заочное решение о частичном удовлетворении заявленных требований. С нарушительницы постановлено взыскать денежную компенсацию за неправомерное использование товарного знака и авторских прав на анимационного персонажа, а также возмещение судебных издержек, понесенных истцами.
Вынесенное решение пока не обрело юридическую силу: в установленные законом сроки оно может быть оспорено в апелляционном порядке.
Примечательно, что подобные дела в последние годы стали устойчивой судебной практикой: аналогичные коллизии случались в Ставрополе, Кисловодске и других городах страны.