Суд на Ставрополье обязал бизнесмена заплатить за использование образа Чебурашки

Суд в Ставропольском крае удовлетворил иск «Союзмультфильм» о взыскании компенсации за нарушение авторских прав с местного предпринимателя. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом к иску стало то, что бизнесмен размещал на своих пищевых товарах изображения Чебурашки и Крокодила Гены.

С предпринимателя суд взыскал 25 тыс. руб. в пользу «Союзмультфильма». Также бизнесмен оплатит судебные расходы киностудии и расходы по уплате госпошлины.

