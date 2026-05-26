Суд на Ставрополье обязал бизнесмена заплатить за использование образа Чебурашки

Суд в Ставропольском крае удовлетворил иск «Союзмультфильм» о взыскании компенсации за нарушение авторских прав с местного предпринимателя. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Поводом к иску стало то, что бизнесмен размещал на своих пищевых товарах изображения Чебурашки и Крокодила Гены.

С предпринимателя суд взыскал 25 тыс. руб. в пользу «Союзмультфильма». Также бизнесмен оплатит судебные расходы киностудии и расходы по уплате госпошлины.

Наталья Шинкарева

