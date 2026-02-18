В Кисловодске закрыли 1,3 тысячу объектов нелегальной торговли за три года

В 2026 году в Кисловодске было закрыто более 570 мест несанкционированной торговли, что на 40,3% больше, чем в 2024 году. В целом за три года в городе прекратили свою деятельность 1,3 тыс. точек нелегальной торговли. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.

Фото: Telegram-канал главы Кисловодска Евгения Моисеева

В 2024 году в городе было закрыто более 340 мест несанкционированной торговли, а в 2023 году — около 390 точек.

Одними из наиболее изымаемых товаров стали игрушки «Чебурашка», меховые изделия и столы, на которых велась незаконная торговля.

«Нельзя, чтобы незаконная торговля портила облик нашего города и создавала риски для здоровья его жителей и гостей»,— отметил господин Моисеев.

Глава города добавил, что работа по пресечению несанкционированной торговли будет продолжена.

Наталья Белоштейн