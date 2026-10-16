Ставропольская «ЭКО-культура» рассчитывает закрыть налоговые претензии

Холдинг основан в 2010 году. По собственным данным, он объединяет 13 тепличных комплексов площадью около 580 га в восьми регионах. Их совокупная мощность — до 250 тыс. тонн овощей в год. По оценке «Технологий роста», на конец августа компания занимала 12% российского рынка по площади теплиц. В первом полугодии 2026 года натуральные продажи овощей под брендом «ЭКО-культура» выросли на 16% год к году, но в денежном выражении снизились на 7%.