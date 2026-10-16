Ставропольская «ЭКО-культура» рассчитывает закрыть налоговые претензии
Агрохолдинг «ЭКО-культура» намерен урегулировать разногласия с налоговой службой в кратчайшие сроки. Банкротство не входит в планы руководства и не рассматривается как сценарий развития бизнеса, сообщили в компании «Коммерсанту» 16 октября. Поводом для заявления стал иск ФНС о банкротстве головного юрлица холдинга — ООО «АПХ ЭКО-культура».
Арбитражный суд Ставропольского края получил заявление межрайонной ИФНС России №20 по Саратовской области. По данным карточки дела, сумма требований составляет 148,126 млн руб. Суд принял заявление 12 октября, но на момент публикаций 16 октября еще не назначил заседание. Подача заявления сама по себе не означает, что суд признал компанию банкротом: это начало разбирательства по требованию кредитора.
«ЭКО-культура» назвала обращение в суд одним из способов урегулировать финансово-правовые вопросы и подтвердила намерение решить их в установленном законом порядке. Компания также указала на давление на тепличный бизнес: растут производственные и логистические затраты, дорожает финансирование. В публикациях не уточняется, из каких налоговых начислений сложились 148,126 млн руб. и за какой период возникла задолженность.
Холдинг основан в 2010 году. По собственным данным, он объединяет 13 тепличных комплексов площадью около 580 га в восьми регионах. Их совокупная мощность — до 250 тыс. тонн овощей в год. По оценке «Технологий роста», на конец августа компания занимала 12% российского рынка по площади теплиц. В первом полугодии 2026 года натуральные продажи овощей под брендом «ЭКО-культура» выросли на 16% год к году, но в денежном выражении снизились на 7%.
Данные о головной компании показывают финансовый разрыв между масштабом бизнеса и результатами этого юрлица. По информации Rusprofile, в 2025 году выручка ООО «АПХ Эко-культура» составила 1,6 млрд руб., убыток — 279 млн руб. Это показатели головной структуры, а не консолидированная отчетность всего холдинга.
На фоне дела о налоговом долге ранее возникали споры и у отдельных предприятий группы. Липецкое ООО «Овощи Черноземья» получило с марта 2023-го по сентябрь 2025 года 23 иска от Липецкой энергосбытовой компании примерно на 2,8 млрд руб., включая около 303 млн руб. пеней. ЛЭСК объясняла обращения систематическими задержками оплаты электричества. По данным «Ъ» на октябрь 2025 года, тепличный комплекс погасил около 2,1 млрд руб., а девять исков примерно на 706 млн руб. оставались на рассмотрении. Это отдельные споры дочерней структуры с энергетиками, они не входят в сумму требований ФНС к головной компании.
В марте 2026 года представители «ЭКО-культуры» подтверждали снижение доходности тепличного сегмента. Среди причин они называли рост фонда оплаты труда, стоимости кредитов и операционных расходов при ограниченных возможностях повышать цены. Эксперты рынка также связывали сокращение маржи с тарифами на электроэнергию и слабым ростом потребительского спроса.