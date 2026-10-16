ФНС требует банкротства ставропольский «ЭКО-культуры» из-за долга свыше 148 млн рублей

Масштаб бизнеса при этом остается значительным. Холдинг объединяет 13 тепличных комплексов в восьми регионах России. Их общая площадь достигает примерно 580 га, производственная мощность — 250 тыс. тонн овощей в год. По оценке «Технологий роста», в конце августа группа занимала около 12% российского рынка теплиц по площади. По данным NTech, в первом полугодии 2026 года продажи овощей под брендом «ЭКО-культура» выросли на 16% в натуральном выражении, но сократились на 7% в денежном. Рост объема продаж, таким образом, не обеспечил увеличения выручки от реализации бренда. Сам холдинг объяснил трудности удорожанием производства и логистики, повышением стоимости финансирования и другими рыночными факторами.