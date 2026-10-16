ФНС требует банкротства ставропольский «ЭКО-культуры» из-за долга свыше 148 млн рублей
Арбитражный суд Ставропольского края 12 октября принял заявление межрайонной ИФНС России №20 по Саратовской области о банкротстве ООО «АПХ ЭКО-культура». Налоговая требует признать несостоятельной головную компанию агрохолдинга Александра Рудакова. По данным карточки дела, сумма требований превышает 148 млн руб.
Судебное заявление пока не означает, что суд признал компанию банкротом или начал процедуру ее ликвидации. О принятии заявления первым сообщил «Коммерсантъ»; сведения о ходе разбирательства можно проверять в Картотеке арбитражных дел.
У компании накопились финансовые проблемы. По бухгалтерской отчётности, в 2025 году ООО «АПХ ЭКО-культура» получило 1,62 млрд руб. выручки, но закончило год с чистым убытком 279,2 млн руб. Годом ранее убыток составлял 15,2 млн руб. Капитал компании к концу 2025 года снизился до минус 629,5 млн руб. Эти цифры относятся к головному юридическому лицу, а не ко всему холдингу: его активы и оборот распределены между несколькими десятками компаний.
Убыточными в 2025 году оказались и три крупные производственные структуры группы. По данным СПАРК, «Овощи Ставрополья» потеряли 75,31 млн руб., тепличный комплекс «ЭКО-культура» — 164,36 млн руб., а «Марьинский» — 59,32 млн руб. В августе все три компании возглавил Максим Мальков, ранее работавший в структурах Россельхозбанка. Тогда участники рынка связывали смену руководства с необходимостью сократить издержки. По оценке гендиректора консалтинговой компании «Технологии роста» Тамары Решетниковой, расходы на электроэнергию составляют 30–35% себестоимости тепличной продукции, логистика — ещё 10–15%. Она также отмечала, что рост операционных затрат ухудшил рентабельность отрасли после более благоприятных для тепличных предприятий 2023–2024 годов.
Масштаб бизнеса при этом остается значительным. Холдинг объединяет 13 тепличных комплексов в восьми регионах России. Их общая площадь достигает примерно 580 га, производственная мощность — 250 тыс. тонн овощей в год. По оценке «Технологий роста», в конце августа группа занимала около 12% российского рынка теплиц по площади. По данным NTech, в первом полугодии 2026 года продажи овощей под брендом «ЭКО-культура» выросли на 16% в натуральном выражении, но сократились на 7% в денежном. Рост объема продаж, таким образом, не обеспечил увеличения выручки от реализации бренда. Сам холдинг объяснил трудности удорожанием производства и логистики, повышением стоимости финансирования и другими рыночными факторами.