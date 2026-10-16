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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Кавказ

ФНС требует банкротства ставропольский «ЭКО-культуры» из-за долга свыше 148 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края 12 октября принял заявление межрайонной ИФНС России №20 по Саратовской области о банкротстве ООО «АПХ ЭКО-культура». Налоговая требует признать несостоятельной головную компанию агрохолдинга Александра Рудакова. По данным карточки дела, сумма требований превышает 148 млн руб.

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Судебное заявление пока не означает, что суд признал компанию банкротом или начал процедуру ее ликвидации. О принятии заявления первым сообщил «Коммерсантъ»; сведения о ходе разбирательства можно проверять в Картотеке арбитражных дел.
У компании накопились финансовые проблемы. По бухгалтерской отчётности, в 2025 году ООО «АПХ ЭКО-культура» получило 1,62 млрд руб. выручки, но закончило год с чистым убытком 279,2 млн руб. Годом ранее убыток составлял 15,2 млн руб. Капитал компании к концу 2025 года снизился до минус 629,5 млн руб. Эти цифры относятся к головному юридическому лицу, а не ко всему холдингу: его активы и оборот распределены между несколькими десятками компаний.
Убыточными в 2025 году оказались и три крупные производственные структуры группы. По данным СПАРК, «Овощи Ставрополья» потеряли 75,31 млн руб., тепличный комплекс «ЭКО-культура» — 164,36 млн руб., а «Марьинский» — 59,32 млн руб. В августе все три компании возглавил Максим Мальков, ранее работавший в структурах Россельхозбанка. Тогда участники рынка связывали смену руководства с необходимостью сократить издержки. По оценке гендиректора консалтинговой компании «Технологии роста» Тамары Решетниковой, расходы на электроэнергию составляют 30–35% себестоимости тепличной продукции, логистика — ещё 10–15%. Она также отмечала, что рост операционных затрат ухудшил рентабельность отрасли после более благоприятных для тепличных предприятий 2023–2024 годов.
Масштаб бизнеса при этом остается значительным. Холдинг объединяет 13 тепличных комплексов в восьми регионах России. Их общая площадь достигает примерно 580 га, производственная мощность — 250 тыс. тонн овощей в год. По оценке «Технологий роста», в конце августа группа занимала около 12% российского рынка теплиц по площади. По данным NTech, в первом полугодии 2026 года продажи овощей под брендом «ЭКО-культура» выросли на 16% в натуральном выражении, но сократились на 7% в денежном. Рост объема продаж, таким образом, не обеспечил увеличения выручки от реализации бренда. Сам холдинг объяснил трудности удорожанием производства и логистики, повышением стоимости финансирования и другими рыночными факторами.
Станислав Маслаков