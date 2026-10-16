Суд отказал Росимуществу в иске об освобождении помещений, связанных с Татуляном

Арбитражный суд указал, что истец не представил доказательств фактического нахождения компании в помещениях и создания препятствий собственнику. Также Росимущество не провело расчет задолженности. В результате суд не нашел оснований для взыскания неосновательного обогащения и отказал в удовлетворении иска.