Суд отказал Росимуществу в иске об освобождении помещений, связанных с Татуляном
Арбитражный суд Краснодарского края отказал региональному управлению Росимущества в иске об освобождении четырех помещений в Сочи, обращенных в доход государства по антикоррупционному делу, связанному с бизнесменом Рубеном Татуляном (Робсоном). Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Спорные помещения расположены в Адлерском районе. Росимущество утверждало, что не может владеть объектами, поскольку ими пользуется ООО «Городской риэлторский центр». При этом компания имеет долг по договору аренды — 1,5 млн руб., добавило ведомство.
Арбитражный суд указал, что истец не представил доказательств фактического нахождения компании в помещениях и создания препятствий собственнику. Также Росимущество не провело расчет задолженности. В результате суд не нашел оснований для взыскания неосновательного обогащения и отказал в удовлетворении иска.
Решение может быть обжаловано.
Как писал «Ъ-Сочи», Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отказал компаниям и физлицам, связанным с Рубеном Татуляном, в пересмотре решений об обращении недвижимости в доход государства. В 2023 году Адлерский райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав федеральной собственностью ряд объектов, включая самовольные постройки на территории бывшего пансионата «Весна». С ответчиков также взыскали 9 млрд руб. компенсации экологического ущерба.
Рубену Татуляну предъявлено обвинение в причастности к хищению около 600 млн руб. у дольщиков апарт-отеля «Горизонт». Уголовное дело рассматривает Краснодарский краевой суд. Процесс проходит заочно, поскольку бизнесмен покинул Россию.