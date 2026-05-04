Сочинскому бизнесмену Татуляну вменили новый эпизод по делу о стройке

Сочинскому предпринимателю Рубену Татуляну, известному как Робсон, предъявлен новый эпизод обвинения в рамках уголовного дела, связанного со строительством апарт-отеля «Горизонт» в Адлере. По данным следствия, речь идет о хищении денежных средств граждан, привлеченных для реализации проекта, пишет «Ъ».

Как следует из материалов дела, бизнесмену вменяют участие в схеме совместно с застройщиком Анзором Пруидзе. По версии правоохранительных органов, средства покупателей привлекались под видом уступки прав требования по договорам долевого участия. Общий ущерб оценивается в 569 млн руб. При этом сам объект до настоящего времени не завершен.

Представители инициативной группы дольщиков сообщили, что потерпевшими признаны покупатели недвижимости в комплексе «Горизонт». Всего речь идет о 886 семьях. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено Рубену Татуляну заочно. Он объявлен в международный розыск.

Следствие считает, что схема была организована в 2015 году. После заключения генерального подряда с компанией, подконтрольной застройщику, было получено разрешение на строительство комплекса на 1032 помещения. В дальнейшем, как утверждается, оформили более 800 фиктивных договоров долевого участия, по которым денежные средства официально не поступали. Затем права требования реализовывались третьим лицам как переуступка.

Строительство объекта прекратилось в 2018 году из-за нехватки финансирования. По версии следствия, часть привлеченных средств использовалась не по целевому назначению.

В настоящее время достройкой комплекса занимается другая компания. Вместе с тем оформление прав собственности осложнено продолжающимся судебным спором. Ранее суды двух инстанций отказали в признании первоначальных договоров недействительными. Рассмотрение дела в кассационной инстанции назначено на июнь.

Кроме данного эпизода, Рубен Татулян также проходит обвиняемым по другим уголовным делам. По информации источников, расследование в отношении предпринимателя находится на завершающей стадии.