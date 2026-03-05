Кассационный суд оставил в силе изъятие имущества Татуляна на 3,9 млрд рублей

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы компаний и физических лиц, связанных с сочинским бизнесменом Рубеном Татуляном, по делу об обращении объектов недвижимости в доход Российской Федерации. Судьи изучили материалы дела и отказали заявителям в удовлетворении кассационных требований, оставив в силе ранее принятые судебные решения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С кассационными жалобами в суд обратились представители ООО «Эр Севен Групп», ООО «Новый век», а также Георгий Татулян, Карине Татулян и Анна Тарасова. Все они связаны с АО «Волна Резорт энд СПА». Заявители просили пересмотреть решения нижестоящих инстанций, которыми объекты недвижимости были обращены в доход государства и прекращены права собственности на них.

Ранее, в 2023 году, Адлерский районный суд Сочи рассмотрел иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации и удовлетворил требования надзорного ведомства. Суд установил, что ряд объектов недвижимости находился в незаконном владении сочинского предпринимателя. В ходе разбирательства судьи признали федеральной собственностью самовольные постройки, возведенные на территории бывшего пансионата «Весна». Кроме того, суд взыскал с ответчиков денежные средства в размере 9 млрд руб. в качестве компенсации экологического ущерба и вреда, причиненного государству.

Чтобы обеспечить погашение задолженности в полном объеме, тот же Адлерский районный суд принял решение обратить в доход государства имущество, оформленное на третьих лиц. Краснодарский краевой суд поддержал это решение. Речь шла о недвижимости, находящейся во владении родственников предпринимателя, его близких лиц и подконтрольных организаций. В перечень вошли земельные участки, нежилые помещения и квартира в Москве — всего 130 объектов общей стоимостью более 3,9 млрд руб.

Именно эти владельцы и обжаловали решения в кассационной инстанции. В своих жалобах заявители утверждали, что приобрели недвижимость самостоятельно и не выступали доверенными лицами основного выгодоприобретателя. По их мнению, спорные активы являлись их личной собственностью и не подлежали изъятию.

Однако суд кассационной инстанции после изучения материалов дела и доводов сторон согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций. Судьи пришли к выводу, что спорное имущество фактически принадлежало Рубену Татуляну, а оформление прав на других лиц использовалось для сокрытия его участия в управлении активами.

В результате кассационный суд подтвердил законность прекращения прав собственности номинальных владельцев и обращения недвижимости в доход государства. Прежние судебные решения остались без изменений, а поданные жалобы суд отклонил.

Мария Удовик