В Самаре станцию метро «Театральная» достроят за 2,9 млрд рублей
Открыть станцию планируется в первом квартале 2027 года
Завершить стройку станции метро «Тетральная» в Самаре планируется за 2,9 млрд рублей. Именно такая сумма заложена в проекте регионального бюджета на развитие метрополитена в городе. Документ размещен на сайте Самарской губернской думы.
Строительство «Театральной» продолжается в Самаре уже несколько лет. Ранее оно приостанавливалось в связи с задержанием и арестом экс-главы регионального правительства Виктора Кудряшова, бывших министров строительства области Николая Плаксина и Михаила Асеева, а также экс-министра управления финансами региона Андрея Прямилова.
По версии следствия, Виктор Кудряшов вместе с сообщниками подделал документы и фальсифицировал конкурсы, связанные со строительством «Театральной». В декабре 2025 года один из обвиняемых Андрей Прямилов скончался от онкологии.
В настоящее время в Ленинском районном суде Самары проходит процесс по делу. Допрашиваются потерпевшие.
В итоге стройка «Театральной» возобновилась. Работы планируется завершить в декабре 2026 года и открыть в первом квартале 2027 года.