В Самаре станцию метро «Театральная» достроят за 2,9 млрд рублей

Строительство «Театральной» продолжается в Самаре уже несколько лет. Ранее оно приостанавливалось в связи с задержанием и арестом экс-главы регионального правительства Виктора Кудряшова, бывших министров строительства области Николая Плаксина и Михаила Асеева, а также экс-министра управления финансами региона Андрея Прямилова.