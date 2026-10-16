«Фестиваль получается арт-литературным»

Выставку на железнодорожном вокзале Иваново куратор Полина Могилина назвала «Станция воображения». Не буду объяснять многомудрую задумку куратора из бывшей Британки и Открытых мастерских «Винзавода». Скажу по факту, тут выставляются исключительно молодые художники с инсталляциями. Как и в первом проекте, выбор авторов для меня не очевиден, внутренних связей между ними не просматривается. Но тут есть новые для меня имена.