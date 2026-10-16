«Фестиваль получается арт-литературным»
Дмитрий Буткевич — о «Первой фабрике авангарда» в Иваново
Итак, Фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда» в городе Иваново. Он получается арт-литературным. При этом под словом «арт» четко определяется современное искусство, совриск. Литературы много: ярмарки, лекции, дискуссии, презентации книг. Среди гостей — Ирина Прохорова, знаменитый книгоиздатель, и Лев Данилкин, автор нашумевшей книги про «Мадаму», то есть Ирину Антонову.
Совриска не меньше, а главное, что эти выставки работают еще довольно долго, до начала и даже до конца ноября. Их еще можно увидеть. Там даже проводятся кураторские экскурсии, расписание есть на сайте фестиваля.
Я рассказал вам о проекте в Ивановском областном художественном музее, который назван «Наблюдения и иллюзии». Кураторы Ефимов/Бавыкина из Школы Родченко представили большую сборную экспозицию в самых разных жанрах, стилях и техниках, частью из коллекции самого ИОХМа, часть, похоже, что удалось взять у друзей-художников.
Я не увидел в проекте четкой идеи, а вот мои студенты-зумеры высказали интересную мысль. Они говорят, это проявление рилсового сознания, когда ты листаешь видео как произведения искусства, и тебе подбрасывает те ролики (или картины/объекты), которые тебя цепляют, становятся интересны. Любопытно, закладывали ли такие социо-философские решения кураторы?
Выставку на железнодорожном вокзале Иваново куратор Полина Могилина назвала «Станция воображения». Не буду объяснять многомудрую задумку куратора из бывшей Британки и Открытых мастерских «Винзавода». Скажу по факту, тут выставляются исключительно молодые художники с инсталляциями. Как и в первом проекте, выбор авторов для меня не очевиден, внутренних связей между ними не просматривается. Но тут есть новые для меня имена.
Наконец, в Музее семьи Цветаевых в поселке Ново-Талицы состоялась выставка Арт-лаборатории «Выразительная машина». Студенты все той же Школы Родченко рассматривали творческое наследие Валерии Цветаевой, старшей сестры Марины по отцу. Прослушали цикл лекций и создали объекты и массу фото и видео. Я рад, что наша прошлогодняя пластически-изобразительная резиденция ГИТИСа продолжилась новым вариантом совриска.
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