Минобороны России сообщило об ударе по логистическому центру «Экватор» в Ровно
Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр «Экватор» в Ровно и сухогруз
Российские военнослужащие ударили по логистическому центру «Экватор» в городе Ровно на Украине. Он использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, при переходе морем под удар российских войск попал сухогруз. По данным ведомства, судно перевозило грузы военного и двойного назначения в порту Одессы. При атаке применялись беспилотники.
Сегодня утром Минобороны отчитывалось об ударе по логистическому центру «Блум» в населенном пункте Теплодар в Одесской области, а также по судну, которое доставляло военные грузы в Одессу.