В Самаре начинается процесс по делу о махинациях с деньгами на стройку метро

В понедельник, 2 марта, в Ленинском районном суде Самары пройдет первое заседание по делу о махинациях с деньгами на строительство метро. На скамье подсудимых находятся экс-глава регионального правительства Виктор Кудряшов и бывшие министры строительства области Николай Плаксин и Михаил Асеев. Также обвиняемым по делу является экс-министр управления финансами региона Андрей Прямилов: он скончался от онкологии в конце 2025 года.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Бывших чиновников обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). За первое преступление обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы, за второе — до 20 лет.

Следствие считает, что Виктор Кудряшов вместе с сообщниками подделал документы и фальсифицировал конкурсы, связанные со строительством новой станции метро «Театральная». Один из фигурантов дела, Николай Плаксин, уже осужден за превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при строительстве двух культурных центров по нацпроекту «Культура». Он был приговорен к четырем годам колонии общего режима с запретом занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

Процесс пройдет под председательством судьи Анны Грицык, которая ранее рассматривала уголовные дела других бывших высокопоставленных чиновников-коррупционеров Самарской области. С августа 2025 года она судит экс-главу регионального ГУ МЧС Олега Бойко, который вместе с сообщниками обвиняется в получении многомиллионных взяток за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности.

Георгий Портнов