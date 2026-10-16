РСТ прокомментировал жалобы россиян на порчу загранпаспортов в Таиланде

Если повреждения на паспорте серьезные, следует обратиться к старшему сотруднику иммиграционной службы и попросить его зафиксировать ущерб. Затем необходимо связаться с российским консульством и уточнить, можно ли пользоваться документом. В случае непригодности паспорта консульство расскажет о дальнейших действиях для возвращения в Россию, заключили в РСТ.