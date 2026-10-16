РСТ прокомментировал жалобы россиян на порчу загранпаспортов в Таиланде
Российский союз туриндустрии (РСТ) ответил на жалобы россиян о том, что сотрудники отелей и иммиграционные офицеры в Таиланде протыкают степлером их загранпаспорта. По данным РСТ, прикрепление квитанций к документам таким образом — давняя практика, а случаи порчи единичны.
Оснований говорить о намеренной порче паспортов нет, заявили в РСТ. «Отдельный сотрудник может действовать неаккуратно, однако такие случаи не следует без дополнительных подтверждений представлять как массовую практику»,— указал эксперт организации, глава визового агентства Visantium Егор Кайль.
Вместе с тем в РСТ посоветовали туристам проверять паспорт после его передачи сотрудникам аэропорта, отеля или иммиграционной службы. Небольшое отверстие от скобы не означает, что документ стал недействителен, пояснили в союзе. Обращать внимание следует на защитные элементы, целостность бланка, фотографию, машиночитаемую зону и читаемость данных.
«Если к паспорту прикрепили документ, не вырывайте скобу и не отрывайте наклейку силой: так можно увеличить повреждение. Попросите сотрудника снять бумагу аккуратно. При необходимости заранее вежливо попросите не прикреплять документы степлером»,— прокомментировал господин Кайль.
Если повреждения на паспорте серьезные, следует обратиться к старшему сотруднику иммиграционной службы и попросить его зафиксировать ущерб. Затем необходимо связаться с российским консульством и уточнить, можно ли пользоваться документом. В случае непригодности паспорта консульство расскажет о дальнейших действиях для возвращения в Россию, заключили в РСТ.
О порче загранпаспортов россиян в Таиланде сегодня писал Mash. Telegram-канал утверждал, что помимо дыр и надрывов на документах могут остаться наклейки, которые невозможно снять. Такие же проблемы, сообщал Mash, могут возникнуть и в Грузии.