Более 100 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы после ночных ограничений

В аэропортах задействован дополнительный персонал, службы работают в усиленном режиме, указано в сообщении ведомства. Обстановка в терминалах спокойная, добавили в министерстве. «Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации»,— отмечается в пресс-релизе.