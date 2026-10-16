Более 100 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы после ночных ограничений
В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский задерживаются 106 рейсов после ночных ограничений на полеты. Авиакомпании корректируют расписание, сообщила пресс-служба Минтранса России.
В аэропортах задействован дополнительный персонал, службы работают в усиленном режиме, указано в сообщении ведомства. Обстановка в терминалах спокойная, добавили в министерстве. «Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации»,— отмечается в пресс-релизе.
Все аэропорты московского авиаузла приостановили работу 15 октября около 23:40 мск. Внуково и Шереметьево открылись спустя пять с половиной часов, Жуковский и Домодедово — вскоре после этого. С начала суток на подлете к Москве сбили 57 беспилотников, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.