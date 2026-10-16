Библиотекарь изучит Уголовный кодекс
Бывший руководитель БЕН РАН Олег Шорин арестован по делу о мошенничестве
Как стало известно “Ъ”, в Москве по решению суда заключен под стражу бывший директор Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук (БЕН РАН) Олег Шорин. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве.
64-летний Олег Шорин был арестован Замоскворецким судом Москвы 14 октября. ГСУ СКР по Москве, которое ходатайствовало об избрании самой строгой меры пресечения, инкриминирует ему особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В чем именно обвиняется фигурант и связано ли это с его работой в библиотеке или одной из коммерческих структур, где он трудился до и после ухода из БЕН РАН, в правоохранительных органах пояснять не стали.
О господине Шорине известно, что с 2011 по 2017 год он был руководителем столичного ООО «Вивальди», занимавшегося разработкой компьютерного программного обеспечения. В 2018 году ушел из фирмы, поскольку его избрали директором БЕН РАН.
Это научное учреждение находится в ведении Минобрнауки и специализируется на сборе, хранении, систематизации и распространении научной информации в области естественных и точных наук. На сайте БЕН РАН говорится, что, возглавив библиотеку, Олег Шорин продолжил традиции предшественников, «вел работу по формированию научных фондов, внедрению новых способов хранения, обработки и предоставления информации». В частности, сообщается, что под его руководством была внедрена новая автоматизированная библиотечно-информационная система, разработаны новый портал и сайт библиотеки.
Однако в декабре 2023 года господин Шорин неожиданно оставил свою должность. Не исключено, что это могло быть связано с нецелевым расходованием 2,8 млн руб. бюджетных средств.
За это в июне 2023 года Хамовнический суд Москвы оштрафовал БЕН РАН на 141 тыс. руб. Впрочем, критика со стороны ученых и коллег в адрес Олега Шорина звучала и раньше. В частности, его упрекали в том, что новый руководитель поставил во главу угла не развитие и сохранение фонда библиотеки, а коммерческую деятельность.
Уйдя из БЕН РАН, Олег Шорин вернулся в бизнес. В сентябре 2024 года он стал одним из учредителей московского ООО «Рентли», которое, как и его предыдущая фирма «Вивальди», занималась разработкой компьютерного программного обеспечения.
В БЕН РАН заявили “Ъ”, что не в курсе, с чем связано уголовное преследование их бывшего директора.