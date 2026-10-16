Библиотекарь изучит Уголовный кодекс

64-летний Олег Шорин был арестован Замоскворецким судом Москвы 14 октября. ГСУ СКР по Москве, которое ходатайствовало об избрании самой строгой меры пресечения, инкриминирует ему особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В чем именно обвиняется фигурант и связано ли это с его работой в библиотеке или одной из коммерческих структур, где он трудился до и после ухода из БЕН РАН, в правоохранительных органах пояснять не стали.