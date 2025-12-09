Умер бывший министр финансов Самарской области, находившийся под следствием
Бывший министр финансов Самарской области Андрей Прямилов скончался 8 декабря в онкологическом центре. По информации источника в медучреждении, на прошлой неделе он был освобожден из следственного изолятора под подписку о невыезде из-за тяжелого заболевания.
Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ
Экс-министр являлся фигурантом дела о коррупции при строительстве станции метро «Театральная». В связи с его смертью уголовное дело будет прекращено.