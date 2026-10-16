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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Черноземье

Расширение воронежского мукомольного завода «АСТ Компани М» подорожало вдвое

Проект крупного столичного холдинга «Агропромышленная корпорация “АСТ Компани М”» по расширению своего Кардаильского мукомольного завода (КМЗ) в Поворинском районе Воронежской области подорожал почти в два раза — с 1 млрд до 1,96 млрд руб. Это следует из материалов комитета по бюджетной политике, налогам и финансам воронежской облдумы, копия которых есть в распоряжении «Ъ-Черноземье».

Олег Харсеев / Коммерсантъ

При этом оценка властей касательно вложений в проект в документе разнится: в нем также встречается сумма в 2,17 млрд руб. «Ъ-Черноземье» связался с самим Кардаильским мукомольным заводом — там ответили, что до конца дня на предприятии проходит совещание, и прокомментировать текущие параметры расширения не представляется возможным, попросив перезвонить позднее.
Согласно материалам облдумы, строительство второго мельничного комплекса КМЗ стартовало в 2025 году. Его планируют закончить к 2036 году. Будущая мощность переработки зерна в комплексе оценивается в 600 т в сутки. Проект предложено включить в список особо значимых в регионе.

По собственным данным КМЗ, предприятие входит в состав «Агропромышленной корпорации АСТ Компани М». Текущая мощность мельниц помола зерна пшеницы на предприятии составляет 350–380 т в сутки, а помола зерна ржи — 150 т в сутки. Элеватор силосного типа может единовременно вмещать 116 тыс. т зерна. Емкость складов напольного хранения муки достигает 2 тыс. т.

По данным Rusprofile, ООО «ТД Кардаильский мукомольный завод» зарегистрировано в 2016 году в селе Пески Поворинского района Воронежской области. Основной вид деятельности — производство муки из зерновых культур. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственным учредителем является Бай-Али Шараниевич Атаев. По итогам 2025 года выручка общества составила 962,6 млн руб., чистая прибыль — 12,4 млн руб. Гендиректор — Александр Владисенко.

«АСТ Компани М», согласно открытым данным, в Поворинском районе Воронежской области помимо мукомольного завода управляет бывшими активами ОАО «Знамя Октября» и ЗАО «Сосновское». Всего в России компания обрабатывает 60 тыс. га сельхозземли и владеет 12 элеваторами. Периодически входит в десятку ведущих экспортеров зерна из РФ по итогам различных квартальных рейтингов. ООО «Агропромышленная корпорация “АСТ Компани М”» было зарегистрировано в 1997 году для оптовой торговли зерном. Уставный капитал составляет 33 млн руб. Директор — Александр Лиховцев. Ему принадлежит 32% компании, 68% контролирует Руслан Магомедхажиев. В 2025 году выручка корпорации составила 72 млрд руб., чистая прибыль — 779 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», проект был анонсирован в 2023 году. Тогда «АСТ Компани М» планировало вложить в него 1 млрд руб. Отмечалось, что компания планирует возвести в селе Пески комплекс по производству 600 т муки в сутки вдобавок к имеющимся 320 т муки. Планировалось, что на предприятии появится 100 рабочих мест (в дополнение к имеющимся 160).
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».
Егор Якимов