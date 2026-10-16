Расширение воронежского мукомольного завода «АСТ Компани М» подорожало вдвое

По собственным данным КМЗ, предприятие входит в состав «Агропромышленной корпорации АСТ Компани М». Текущая мощность мельниц помола зерна пшеницы на предприятии составляет 350–380 т в сутки, а помола зерна ржи — 150 т в сутки. Элеватор силосного типа может единовременно вмещать 116 тыс. т зерна. Емкость складов напольного хранения муки достигает 2 тыс. т.

По данным Rusprofile, ООО «ТД Кардаильский мукомольный завод» зарегистрировано в 2016 году в селе Пески Поворинского района Воронежской области. Основной вид деятельности — производство муки из зерновых культур. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственным учредителем является Бай-Али Шараниевич Атаев. По итогам 2025 года выручка общества составила 962,6 млн руб., чистая прибыль — 12,4 млн руб. Гендиректор — Александр Владисенко.

«АСТ Компани М», согласно открытым данным, в Поворинском районе Воронежской области помимо мукомольного завода управляет бывшими активами ОАО «Знамя Октября» и ЗАО «Сосновское». Всего в России компания обрабатывает 60 тыс. га сельхозземли и владеет 12 элеваторами. Периодически входит в десятку ведущих экспортеров зерна из РФ по итогам различных квартальных рейтингов. ООО «Агропромышленная корпорация “АСТ Компани М”» было зарегистрировано в 1997 году для оптовой торговли зерном. Уставный капитал составляет 33 млн руб. Директор — Александр Лиховцев. Ему принадлежит 32% компании, 68% контролирует Руслан Магомедхажиев. В 2025 году выручка корпорации составила 72 млрд руб., чистая прибыль — 779 млн руб.