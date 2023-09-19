Мука посыпалась на экспорте

Крупный столичный зерновой холдинг «Агропромышленная корпорация “АСТ Компани М”» планирует возвести на базе своего Кардаильского мукомольного завода в Воронежской области второй производственный комплекс мощностью 600 т муки в сутки. В расширение компания рассчитывает вложить 1 млрд руб. Эксперты отмечают, что компания запланировала увеличение мощностей в период роста экспорта российской муки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Результат губернатора Под Воронежем может появиться очередная современная «мельница»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Результат губернатора Под Воронежем может появиться очередная современная «мельница»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О планах ООО «АПК АСТ Компани М» вложить 1 млрд руб. в строительство новых мощностей в Поворинском районе Воронежской области стало известно по итогам встречи губернатора Александра Гусева с исполнительным директором компании Абухасаном Эльнукаевым. По словам господина Эльнукаева, компания планирует за 1 млрд руб. возвести в селе Пески комплекс по производству 600 т муки в сутки вдобавок к имеющимся 320 т муки. На предприятии появится 100 рабочих мест (в дополнение к имеющимся 160).

Другие подробности проекта «Ъ-Черноземье» в правительстве Воронежской области вчера раскрыть не смогли. В Песках располагаются мощности уже принадлежащего холдингу АО «Кардаильский мукомольный завод». Оно помимо мельниц для помола пшеницы мощностью 350-380 т в сутки и для помола ржи производительностью 150 т в сутки управляет элеватором на 116 тыс. т единовременного хранения и складами напольного хранения муки. Элеватор способен принимать и отгружать 2 тыс. т зерна в сутки.

Расширение производства компания планирует на фоне увеличения экспортных поставок. Только в 2023 году Кардаильский мукомольный завод отправил за рубеж 15 тыс. т муки разных сортов. Продукция отгружается в Афганистан, Ирак, Сирию, Таджикистан, Пакистан, Грузию, Абхазию. В России завод поставляет продукцию в Саратовскую, Пензенскую, Нижегородскую, Ивановскую, Тверскую, Архангельскую, Кировскую, Тюменскую области, Карелию, Москву и Санкт-Петербург.

«АСТ Компани М», согласно открытым данным, в Поворинском районе Воронежской области помимо мукомольного завода управляет бывшими активами ОАО «Знамя Октября» и ЗАО «Сосновское». Всего в России компания обрабатывает 60 тыс. га сельхозземли и владеет 12 элеваторами. Периодически входит в десятку ведущих экспортеров зерна из РФ по итогам различных квартальных рейтингов. По данным Rusprofile.ru, ООО «Агропромышленная корпорация “АСТ Компани М”» было зарегистрировано в 1997 году для оптовой торговли зерном. Уставный капитал составляет 33 млн руб. Директор — Александр Лиховцев. Ему принадлежит 32% компании, 68% контролирует Руслан Магомедхажиев. В 2022 году выручка корпорации выросла до 61 млрд руб. (при 48 млрд руб. в 2021-м), чистая прибыль составила 466 млн руб. (1,2 млрд руб.).

В Воронежской области производство муки в 2023 году снижается, следует из данных Воронежстата: в январе-июле муки и смесей из всех видов растительных культур было выпущено 120,4 тыс. т — 82,2% к аналогичному периоду прошлого года. При этом мука становится все более привлекательным продуктом для экспорта из России, отмечают эксперты.

В 2022/2023 сельхозгоду Россия экспортировала 795 тыс. т муки, что в полтора раза больше, чем годом ранее (521 тыс. т), говорила «Интерфаксу» заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. По ее словам, это рекордный показатель, зарегистрированный впервые. Основными покупателями стали Ирак (204 тыс. т), Афганистан (103 тыс. т) и Китай (82 тыс. т). Экспорт муки остается высоким и в начале нынешнего сельхозгода: так, в июле за рубеж было отправлено 98 тыс. т пшеничной муки, отметила госпожа Глазунова.

Олег Мухин