Белгородские аграрии потеряли 220 тыс. га земель из-за обстрелов
Из севооборота в Белгородской области вывели 220 тыс. гектаров земель из-за оперативной обстановки. Об этом на заседании областной думы сообщил заместитель председателя правительства Андрей Антоненко, пишет издание «Фонарь».
«При этом с начала этого сельхозсезона эта цифра выросла с 204 тысяч гектаров», — уточнил он, добавив, что регион продолжает работать примерно как и до начала СВО.
«Несмотря на сложную оперативную обстановку, огромные вызовы и сложности, которые сегодня испытывают наши аграрии, мы совместными усилиями повышаем эффективность производства с каждого гектара пашни, с каждой головы скота. На сегодняшний день Белгородская область по-прежнему остается на первом месте в России по эффективности производства с одного гектара»,—заявил он.
«Ъ-Черноземье» писал, что губернатор Александр Шуваев заявлял о стабильной работе сельского хозяйства и АПК.
С начала СВО аграрии региона ежегодно фиксируют «вывод» новых земель, в том числе из-за их заминирования. Только в Курской области, по которой доступен наиболее широкий массив данных о минировании в приграничье, общий объем территорий, подлежащих разминированию, оценивался в 493 тыс. га. К июню этого года было очищено более 168 тыс. га, то есть около 34%; расчетный остаток — примерно 325 тыс. га. В эту площадь входят не только сельхозугодья, но и населенные пункты, дороги и объекты инфраструктуры. В Белгородской области к августу 2025 года разминировали около 2 тыс. га, однако общую площадь предстоящих работ власти не называли, более актуальные данные не публиковались.
Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «День боевых действий требует до тридцати дней разминирования».