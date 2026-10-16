Белгородские аграрии потеряли 220 тыс. га земель из-за обстрелов

С начала СВО аграрии региона ежегодно фиксируют «вывод» новых земель, в том числе из-за их заминирования. Только в Курской области, по которой доступен наиболее широкий массив данных о минировании в приграничье, общий объем территорий, подлежащих разминированию, оценивался в 493 тыс. га. К июню этого года было очищено более 168 тыс. га, то есть около 34%; расчетный остаток — примерно 325 тыс. га. В эту площадь входят не только сельхозугодья, но и населенные пункты, дороги и объекты инфраструктуры. В Белгородской области к августу 2025 года разминировали около 2 тыс. га, однако общую площадь предстоящих работ власти не называли, более актуальные данные не публиковались.