«День боевых действий требует до тридцати дней разминирования»

Анализ противоминной деятельности показывает, что один день активных боевых действий впоследствии требует от десяти до тридцати дней гуманитарного разминирования,— заявил на форуме «Цифроземье» в Воронеже советник АО «Сибер» Владимир Машевский. По его словам, приграничные территории следует обследовать несколько раз в год, а для очистки земель от противопехотных мин использовать роботов и беспилотники. Тема выбивалась из заявленной повестки форума об IT в АПК, но вызвала интерес участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Один из наиболее ярких докладов на форме «Цифроземье» в Воронеже в 2026-м году оказался посвящен теме разминирования приграничья Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Доклад специалиста по роботизированному разминированию Владимира Машевского на форуме «Цифроземье» в Воронеже Фото: Анна Швечикова / «Коммерсантъ» Доклад специалиста по роботизированному разминированию Владимира Машевского на форуме «Цифроземье» в Воронеже Фото: Анна Швечикова / «Коммерсантъ» Доклад специалиста по роботизированному разминированию Владимира Машевского на форуме «Цифроземье» в Воронеже Фото: Анна Швечикова / «Коммерсантъ» Доклад специалиста по роботизированному разминированию Владимира Машевского на форуме «Цифроземье» в Воронеже Фото: Анна Швечикова / «Коммерсантъ» Доклад специалиста по роботизированному разминированию Владимира Машевского на форуме «Цифроземье» в Воронеже Фото: Анна Швечикова / «Коммерсантъ» Следующая фотография 1 / 6 Один из наиболее ярких докладов на форме «Цифроземье» в Воронеже в 2026-м году оказался посвящен теме разминирования приграничья Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Доклад специалиста по роботизированному разминированию Владимира Машевского на форуме «Цифроземье» в Воронеже Фото: Анна Швечикова / «Коммерсантъ» Доклад специалиста по роботизированному разминированию Владимира Машевского на форуме «Цифроземье» в Воронеже Фото: Анна Швечикова / «Коммерсантъ» Доклад специалиста по роботизированному разминированию Владимира Машевского на форуме «Цифроземье» в Воронеже Фото: Анна Швечикова / «Коммерсантъ» Доклад специалиста по роботизированному разминированию Владимира Машевского на форуме «Цифроземье» в Воронеже Фото: Анна Швечикова / «Коммерсантъ» Доклад специалиста по роботизированному разминированию Владимира Машевского на форуме «Цифроземье» в Воронеже Фото: Анна Швечикова / «Коммерсантъ»

Тему гуманитарного разминирования обсуждали 24 сентября на панели «От поля до порта — АПК под защитой технологий» на воронежской площадке «Цифроземье-2026» в Event Hall сити-парка «Град». Советник АО «Сибер» Владимир Машевский представил данные о масштабах проблемы и применении робототехники, БПЛА и ИИ для обследования территорий предприятий АПК и топливно-энергетического комплекса. По словам господина Машевского, анализ обстрелов, диверсий, террористических актов и применения беспилотников показал, что угрозы затронули многие регионы ЦФО. Наиболее актуальным обследование и при необходимости очистку земель от взрывоопасных предметов он назвал для Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Смоленской областей.

Только в Курской области, по которой доступен наиболее широкий массив данных о минировании в приграничье, общий объем территорий, подлежащих разминированию, оценивался в 493 тыс. га. К июню 2026 года было очищено более 168 тыс. га, то есть около 34%; расчетный остаток — примерно 325 тыс. га. В эту площадь входят не только сельхозугодья, но и населенные пункты, дороги и объекты инфраструктуры. В Белгородской области к августу 2025 года разминировали около 2 тыс. га, однако общую площадь предстоящих работ власти не называли, более актуальные данные не публиковались. По Брянской области открытой совокупной оценки площади минирования нет. По Воронежской и Смоленской областям власти публиковали главным образом сведения о точечном обезвреживании боеприпасов, без площадей.

Всего в Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Смоленской областях находится около 12 млн га сельхозугодий, а в муниципалитетах, непосредственно примыкающих к границе с Украиной (в Воронежской и Смоленской областях таких нет, но первый регион граничит с ЛНР),— ориентировочно 2,2–2,3 млн га, подсчитал «Ъ-Черноземье».

«Сегодня одной из самых серьезных глобальных проблем являются противопехотные мины. Анализ противоминной деятельности показывает, что один день активных боевых действий впоследствии требует от десяти до тридцати дней гуманитарного разминирования»,— рассказал Владимир Машевский. По его оценкам, для полной очистки территорий, пострадавших от вооруженных конфликтов в XXI веке, потребуется от 30 до 70 лет непрерывной работы.

Поэтому территории приграничных регионов необходимо регулярно обследовать, высказался докладчик.

«Гуманитарное разминирование целесообразно проводить не менее трех-четырех раз в год — перед посевной, во время сельскохозяйственных работ и перед уборкой урожая»,— отметил господин Машевский.

Гуманитарное разминирование, подчеркнул он, не следует путать с военным. Если военные саперы обеспечивают проход войск и техники непосредственно в зоне боевых действий, то гуманитарное разминирование предполагает полную очистку земельных участков, населенных пунктов и объектов инфраструктуры для безопасного возобновления хозяйственной деятельности. После завершения работ территория должна быть полностью освобождена от взрывоопасных предметов и передана гражданским властям.

Эксперты отметили, что система гуманитарного разминирования в России формировалась постепенно. В 1994 году для работ в Чеченской Республике был создан центр МЧС России «Лидер», а в 2014 году — международный противоминный центр вооруженных сил РФ. Сейчас в работах участвуют военные, сотрудники Росгвардии, спасатели МЧС, а также специализированные коммерческие и некоммерческие организации.

Одной из ключевых проблем господин Машевский назвал увеличение площади территорий, загрязненных взрывоопасными предметами.

Специалист также указал на нехватку кадров и сложность межведомственного взаимодействия: «Вооруженные силы заняты, МЧС не имеет конкретных собственных подразделений. Ну и единственным выходом сегодня являются специализированные организации, которые получили соответствующие допуски и компетенции для проведения гуманитарного разминирования».

По данным, представленным господином Машевским, проблема носит глобальный характер. Согласно приведенным им международным оценкам, противопехотными минами загрязнены территории 58 государств, а общее количество установленных мин и складских запасов исчисляется сотнями миллионов единиц.

Решать проблему спикер предложил с помощью технологий: «Уже применяются роботы, которые самостоятельно могут находить и обезвреживать мины, но, к сожалению, только противопехотные». Для обследования территорий используются роботы, инженерные машины, БПЛА и специальные датчики. При этом, по словам господина Машевского, до 80% операций по разминированию по-прежнему выполняются вручную — с помощью миноискателей и саперных щупов.

Отдельное, но непродолжительное внимание участники дискуссии уделили беспилотным технологиям: обсуждение продолжил гендиректор ООО «РТР» Антон Горбачев. По его словам, сегодня «ни один сапер не выходит на объект без предварительной инженерной разведки с воздуха». Компания работает над созданием крупных аграрных дронов, которые смогут обследовать поля и выявлять опасные предметы. Один из таких проектов, по словам господина Горбачева, уже используется на виноградниках Краснодарского края площадью около 500 га.

Тема мин и беспилотников несколько выбивалась из общей повестки секции, хотя и вызвала интерес у участников. На панели были представлены еще девять докладов по актуальной для аграриев повестке, но к вопросам, поднятым «Сибером» и «РТР», не возвращались.

Встречных вопросов от зала для докладчиков не оказалось.

Анна Швечикова