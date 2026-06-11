Минсельхоз может выделить Белгородской области 1,8 млрд на компенсации аграриям

Белгородская область может получить 1,8 млрд руб. из федерального бюджета на компенсации убытков аграриям региона из-за атак ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в интервью ГТРК «Белгород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава региона добавил, что вопрос обсуждался на встрече с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. По его словам, 1,8 млрд руб. — не предельный объем траншей из федеральной казны.

В конце мая господин Шуваев рассказал в своих соцсетях о встрече с Оксаной Лут, по итогам которой он сделал вывод, что «отрасль АПК Белгородской области работает стабильно». Он добавил, что в этом году планируется засеять 1,3 млн га, как и в прошлом. Также врио губернатора сообщил, что регион занимает третье место в ЦФО по объему экспорта.

По данным правительства Белгородской области, в 2025 году по линии Минсельхоза РФ на поддержку пострадавшего при обстрелах бизнеса региона было направлено 73 млрд руб. Компенсации на сумму порядка 2,9 млрд руб. получили 130 предприятий АПК. Также был направлен 21 грант на 148 млн руб. на возобновление деятельности малых сельхозпроизводителей. Льготные кредиты на 70,3 млрд руб. оформили 278 предприятий.

В 2024 году на компенсацию ущерба агропромышленному сектору Белгородской области выделили 1,8 млрд руб. из федерального бюджета. Вместе с поддержкой из областной казны общая сумма выплат составила 4,6 млрд руб.

Алина Морозова