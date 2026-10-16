ФНС подала иск о банкротстве «Эко-культуры» с теплицами в регионах Черноземья
ООО «АПХ Эко-Культура» (головное юрлицо холдинга) было зарегистрировано в январе 2015 года в станице Марьинской Кировского района Ставропольского края. По информации Rusprofile, компания специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. С октября 2024 года должность президента занимает Александр Рудаков, он же выступает единственным учредителем со 100% долей в уставном капитале (100 тыс. руб.). По итогам 2025 года выручка компании составила 1,6 млрд руб., а убыток — 279 млн руб.
комплекс «Воронежский» — высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на круглогодичном выращивании премиальных сортов томатов и огурцов в защищенном грунте. Мощность, по данным агрохолдинга, составляет 32 тыс. т овощей в год, а площадь теплиц — 60,5 га. Предприятие является одним из крупнейших в составе АПХ «ЭКО-культура». О введении в эксплуатацию последней очереди «Эко-культуры» в Бобровском районе «Ъ-Черноземье» писал в середине июня.
«Овощи Черноземья» в Липецкой области — также один из самых больших тепличных комплексов в составе АПХ «ЭКО-культура». Имеет собственный распределительный центр, где собранные в теплицах овощи сортируют, фасуют и готовят к отгрузке в торговые сети. Площадь теплиц превышает 86 га. В конце июля «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил ходатайства ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» к ООО «Овощи Черноземья» об индексации присужденных денежных сумм по двум делам за 2025 год. По обоим искам энергетики суммарно пытались взыскать 556,8 млн руб.
В Курской области ООО «Тепличный комплекс "Курский"» сейчас судится с региональными властями и Минфином РФ. Структура холдинга требует обязать Минсельхоз и Минпромторг Курской области за счет средств областной казны (а при их недостатке — за счет федерального бюджета) выплатить в счет возмещения ущерба сумму в размере 1,2 млн руб. Следующее заседание по делу назначено на 6 ноября.