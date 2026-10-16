Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №192

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Черноземье

ФНС подала иск о банкротстве «Эко-культуры» с теплицами в регионах Черноземья

В Арбитражный суд Ставропольского края поступило заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом ООО «АПХ Эко-культура». Сумма исковых требований, по данным картотеки, составляет 148,1 млн руб. Иск пока не принят к производству, дата заседания не назначена. Предприятия крупного агропромышленного холдинга (АПХ) «Эко-культура» расположены в восьми регионах РФ, включая Воронежскую, Курскую и Липецкую области.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Обращение налогового органа, по всей видимости, подано в рамках взыскания задолженности компании перед бюджетом, пишет «Ъ». Иск в таком случае указывает на наличие задолженности, которую не удалось взыскать в обычном порядке. У налогового органа при банкротном деле есть ряд преимуществ, установленных на законодательном уровне. Значительная часть банкротных заявлений ФНС в отношении крупного бизнеса на практике завершается урегулированием задолженности.

ООО «АПХ Эко-Культура» (головное юрлицо холдинга) было зарегистрировано в январе 2015 года в станице Марьинской Кировского района Ставропольского края. По информации Rusprofile, компания специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. С октября 2024 года должность президента занимает Александр Рудаков, он же выступает единственным учредителем со 100% долей в уставном капитале (100 тыс. руб.). По итогам 2025 года выручка компании составила 1,6 млрд руб., а убыток — 279 млн руб.

По собственным данным, холдинг владеет 13 тепличными комплексами. В Черноземье расположены следующие из них:

  • комплекс «Воронежский» — высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на круглогодичном выращивании премиальных сортов томатов и огурцов в защищенном грунте. Мощность, по данным агрохолдинга, составляет 32 тыс. т овощей в год, а площадь теплиц — 60,5 га. Предприятие является одним из крупнейших в составе АПХ «ЭКО-культура». О введении в эксплуатацию последней очереди «Эко-культуры» в Бобровском районе «Ъ-Черноземье» писал в середине июня.

  • «Овощи Черноземья» в Липецкой области — также один из самых больших тепличных комплексов в составе АПХ «ЭКО-культура». Имеет собственный распределительный центр, где собранные в теплицах овощи сортируют, фасуют и готовят к отгрузке в торговые сети. Площадь теплиц превышает 86 га. В конце июля «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил ходатайства ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» к ООО «Овощи Черноземья» об индексации присужденных денежных сумм по двум делам за 2025 год. По обоим искам энергетики суммарно пытались взыскать 556,8 млн руб.

  • В Курской области ООО «Тепличный комплекс "Курский"» сейчас судится с региональными властями и Минфином РФ. Структура холдинга требует обязать Минсельхоз и Минпромторг Курской области за счет средств областной казны (а при их недостатке — за счет федерального бюджета) выплатить в счет возмещения ущерба сумму в размере 1,2 млн руб. Следующее заседание по делу назначено на 6 ноября.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам прошлого года крупнейшие производители овощей в Черноземье сократили прибыль и маржинальность. Как отмечали эксперты, тенденция связана с ростом тарифов на электроэнергию и снижением покупательской способности потребителей.
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «В теплицах похолодало».
Денис Данилов