ФНС подала иск о банкротстве «Эко-культуры» с теплицами в регионах Черноземья

комплекс «Воронежский» — высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на круглогодичном выращивании премиальных сортов томатов и огурцов в защищенном грунте. Мощность, по данным агрохолдинга, составляет 32 тыс. т овощей в год, а площадь теплиц — 60,5 га. Предприятие является одним из крупнейших в составе АПХ «ЭКО-культура». О введении в эксплуатацию последней очереди «Эко-культуры» в Бобровском районе «Ъ-Черноземье» писал в середине июня.

«Овощи Черноземья» в Липецкой области — также один из самых больших тепличных комплексов в составе АПХ «ЭКО-культура». Имеет собственный распределительный центр, где собранные в теплицах овощи сортируют, фасуют и готовят к отгрузке в торговые сети. Площадь теплиц превышает 86 га. В конце июля «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил ходатайства ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» к ООО «Овощи Черноземья» об индексации присужденных денежных сумм по двум делам за 2025 год. По обоим искам энергетики суммарно пытались взыскать 556,8 млн руб.