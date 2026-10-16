Американская KFC переходит на Coca-Cola спустя 40 лет сотрудничества с Pepsi
Американское подразделение сети ресторанов быстрого питания KFC заключило контракт на поставку напитков Coca-Cola и впервые почти за 40 лет сменило поставщика PepsiCo. Изменения затронут около 3,6 тыс. точек KFC в США, следует из заявления Coca-Cola. Финансовые детали сделки не раскрываются.
Согласно пресс-релизу KFC, первые поставки продукции начнутся в январе 2027 года. Уже к весне напитки должны будут представлены во всех ресторанах.
При этом контракт с PepsiCo расторгнут только в США. Для других международных подразделений KFC, входящих в холдинг Yum! Brands, поставки останутся в силе.
Как сообщает Reuters со ссылкой на экспертов отрасли, решение KFC ухудшило положение PepsiCo: до потери контракта производитель лишился нескольких крупных клиентов, включая фудкорты в гипермаркетах Costco. Причиной стали инфляция и запрос потребителей на более здоровое питание, отмечают собеседники. В то же время выбор KFC другого поставщика связан с желанием восстановить позиции на американском рынке, считают эксперты The Wall Street Journal. На данный момент сеть работает над расширением позиций в меню.
Партнерство PepsiCo и KFC началось в июле 1986 года, когда корпорация приобрела сеть ресторанов. После сделки KFC полностью перешла на напитки PepsiCo. Хотя в 1997 году PepsiCo выделила свой ресторанный бизнес (включая KFC, Pizza Hut и Taco Bell) в отдельную компанию Tricon Global Restaurants (ныне Yum! Brands), контракт на поставку напитков оставался неизменным.