Американская KFC переходит на Coca-Cola спустя 40 лет сотрудничества с Pepsi

Партнерство PepsiCo и KFC началось в июле 1986 года, когда корпорация приобрела сеть ресторанов. После сделки KFC полностью перешла на напитки PepsiCo. Хотя в 1997 году PepsiCo выделила свой ресторанный бизнес (включая KFC, Pizza Hut и Taco Bell) в отдельную компанию Tricon Global Restaurants (ныне Yum! Brands), контракт на поставку напитков оставался неизменным.