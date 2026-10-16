Собянин уточнил минимальный размер пенсии с московской доплатой в 2027 году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении минимального размера пенсии неработающих пенсионеров с учетом городской доплаты до 28 580 руб. в месяц. Это решение вступит в силу с 1 января 2027 года и затронет тех москвичей, чей доход с основной пенсии ниже установленного стандарта.