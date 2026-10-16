Собянин уточнил минимальный размер пенсии с московской доплатой в 2027 году
Собянин: в Москве минимальный размер пенсии с доплатой составит 28,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении минимального размера пенсии неработающих пенсионеров с учетом городской доплаты до 28 580 руб. в месяц. Это решение вступит в силу с 1 января 2027 года и затронет тех москвичей, чей доход с основной пенсии ниже установленного стандарта.
Господин Собянин подчеркнул, что главной задачей города остается безусловное выполнение социальных обязательств перед жителями и своевременное предоставление качественных услуг в области соцзащиты. Помимо повышения минимальной пенсии, с 2027 года планируется индексация пособий и выплат семьям с детьми, пожилым горожанам и людям с инвалидностью на 4,3%, написал мэр в «Максе».
На социальные расходы власти выделят половину бюджета Москвы на 2027-2029 годы. В проекте бюджета на соцподдержку москвичей заложено 2,4 трлн руб. в ближайшие три года. В 2027-м на эти цели пойдет 815,1 млрд руб.
Минимальная пенсия с учетом доплаты в текущем году составляет 27 401 руб. в месяц. Пособия и выплаты с 1 января 2026 года проиндексировали на 6%.