У Кости Большого не осталось даже малого

В вышестоящем суде большинство осужденных, а также заинтересованные лица, такие как господа Бойко и Пирцхалава, просили отменить приговор, апеллируя к тому, что вина подсудимых якобы не была доказана, в ряде случаев судья неверно применил закон при назначении наказаний, также он нарушал права подсудимых по ходу разбирательства и арестовал имущество, «стоимость которого многократно превышает потенциальные штрафы и иски». При этом он не мотивировал, каким образом наложенный арест обеспечивает иски, поскольку ответчиком является Константин Пискарев, но не юрлица. Также адвокаты заинтересованных лиц, таких как господа Бойко и Пирцхалава, указывали, что арест имущества «парализует деятельность "Буревестника" и ООО "Скайфуд", лишая их возможности платить налоги и зарплату».