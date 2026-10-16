У Кости Большого не осталось даже малого
Приговор подмосковной банде с конфискацией активов вступил в силу
Как стало известно “Ъ”, миллиардер Андрей Бойко не смог добиться возврата имущества яхт-клуба «Буревестник», конфискованного по решению Мособлсуда в рамках дела авторитетного подмосковного бизнесмена Константина Пискарева (Костя Большой) и его сообщников. Также устояло обращение в доход государства доли бизнесмена Георгия Пирцхалавы в ООО «Скайфуд» — поставщике крупных сетевых магазинов. Вышеназванная собственность была изъята как «связанная с преступной деятельностью» Кости Большого и его банды, участники которой были осуждены этой весной.
Отменить решение о конфискации имущества господа Бойко и Пирцхалава пытались в Первом апелляционном суде, обжаловав там, как и большинство фигурантов, приговор Мособлсуда, вынесенный 31 марта. Тогда суд назначил пожизненное заключение главному фигуранту — Константину Пискареву. Восемь его сообщников были осуждены на сроки от 8 лет 9 месяцев до 24 лет. Поскольку двое из них уже отбыли назначенное им наказание, подавать апелляцию они не стали.
Семеро остальных, включая Костю Большого, настаивали на отмене приговора, вынесенного на основании вердикта присяжных, которые 12 марта признали фигурантов виновными в бандитизме, совершении 21 убийства и 4 покушений, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1, 2 ст. 209, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).
Как ранее писал “Ъ”, суд согласился с версией Следственного комитета России о том, что банда была создана Константином Пискаревым еще в 90-х годах прошлого столетия. Вначале он и его подручные устраняли конкурентов в криминальной среде, но со временем Костя Большой занялся бизнесом, став владельцем активов в Московской и Брянской областях, где его предприятия, в частности, занимались строительством. Мотивами вмененных ему в вину преступлений, как правило, являлись конфликты с жертвами в области «предпринимательской деятельности». Среди наиболее громких преступлений — убийство мэра Сергиева Посада Евгения Душко.
Следствие установило, что Константин Пискарев застрелил его лично в 2011 году, поскольку тот не давал его компаниям разрешение на строительство в центре города торгового центра.
Уже в заключительной части процесса, после вынесения вердикта присяжных, суд по ходатайству гособвинения наложил арест на яхт-клуб «Буревестник», владеющий землей, причалами, а также 11 зданиями на берегу Клязьминского водохранилища и множеством судов. И на 30-процентную долю бизнесмена Георгия Пирцхалавы в ООО «Скайфуд» — одном из ведущих поставщиков круп и сахара для таких сетевых магазинов, как «Пятерочка» (выручка ООО «Скайфуд» за 2025 год составила 3,3 млрд руб.). Сделано это было в обеспечение гражданских исков потерпевших, по которым Костя Большой должен будет выплатить 137 млн руб., а еще один фигурант, Сергей Александров,— 2 млн руб.
В вышестоящем суде большинство осужденных, а также заинтересованные лица, такие как господа Бойко и Пирцхалава, просили отменить приговор, апеллируя к тому, что вина подсудимых якобы не была доказана, в ряде случаев судья неверно применил закон при назначении наказаний, также он нарушал права подсудимых по ходу разбирательства и арестовал имущество, «стоимость которого многократно превышает потенциальные штрафы и иски». При этом он не мотивировал, каким образом наложенный арест обеспечивает иски, поскольку ответчиком является Константин Пискарев, но не юрлица. Также адвокаты заинтересованных лиц, таких как господа Бойко и Пирцхалава, указывали, что арест имущества «парализует деятельность "Буревестника" и ООО "Скайфуд", лишая их возможности платить налоги и зарплату».
Адвокаты господ Бойко и Пирцхалавы упирали на то, что их подзащитные являются добросовестными приобретателями имущества, отношения к банде и ее преступлениям они не имели и как минимум по закону должны были знать, что имущество было получено в результате преступления.
Однако таких доказательств, на их взгляд, в суде не было представлено.
Так, адвокат господина Пирцхалавы Олег Колесников утверждал, что бизнесмен стал в 2002 году собственником доли в компании «Скайфуд» и это никак не связано с убийством бизнесменов Владимира Ткачева и Сергея Шепеленко в 1999 году. Их, по версии следствия, устранили якобы для того, чтобы завладеть долями в фирме. Адвокат настаивал, что оба не имели отношения к компании, «что подтверждается регистрационными документами».
Что касается яхт-клуба «Буревестник», то он, согласно вердикту присяжных, являлся своеобразной базой банды Кости Большого, а также местом для хранения оружия и боеприпасов.
Именно для захвата яхт-клуба и использования его территории в преступных целях, согласно вердикту, и был убит замгендиректора «Буревестника» Сергей Кормилин. В 2003 году его заманили на другой берег Пироговского водохранилища и расстреляли.
В свою очередь, представители прокуратуры настаивали, что после убийства Сергея Шепеленко его 20-процентная доля в ООО «Скайфуд» перешла к отцу Константина Пискарева. А господин Пирцхалава, согласно материалам дела, был связан с «иными организациями, существующими на территории» яхт-клуба «Буревестник», и имеет связь с «имущественным комплексом».
Обвинение просило оставить приговор без изменений. В свою очередь, защитники осужденных просили либо уменьшить фигурантам сроки, либо, как в случае с Константином Пискаревым, вернуть дело на новое рассмотрения в Мособлсуд. Защита Кости Большого сочла размер удовлетворенных к нему судом исков потерпевших завышенным. Слушание в апелляции заняло пять заседаний.
Взвесив доводы сторон, вышестоящий суд оставил приговор без изменения, а жалобы осужденных и заинтересованных лиц — без удовлетворения, после чего приговор вступил в силу. По закону он может быть обжалован в Верховном суде РФ. Адвокаты Константина Пискарева оказались недоступны для журналистов. А представляющие интересы господ Бойко и Пирцхалавы адвокаты Александр Шутков и Олег Колесников сказали “Ъ”, что дело не комментируют.