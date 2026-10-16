Новак: нефтяники самостоятельно обеспечивают пассивную защиту своих НПЗ
Новак рассказал о совместных мерах Минобороны и бизнеса по защите НПЗ
Нефтяные компании помогают финансировать заказы по поставке систем ПВО. Об этом ИС «Вести» заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что активная защита объектов от воздушных угроз возложена на военное ведомство, но дополнительную защиту обеспечивает сам бизнес.
«Здесь два направления. Во-первых, усиление системы ПВО, — сказал господин Новак. — Министерство обороны работает вместе с компаниями, которые тоже обеспечивают... поддержку в финансировании заказа соответствующих необходимых средств противовоздушной обороны».
Этот уровень защиты объектов вице-премьер назвал «активной защитой». «Во-вторых, компании самостоятельно обеспечивают пассивную защиту, — добавил он. — Различные конструкции, которые обеспечивают защиту при атаках».