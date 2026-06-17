Теплицы «Эко-культуры» за 22 млрд ввели в эксплуатацию в Воронежской области

В эксплуатацию введен крупный тепличный комплекс, который является последней очередью «Эко-культуры» в Бобровском районе Воронежской области. Об этом председатель совета директоров холдинга Александр Рудаков сообщил на встрече с главой региона Александром Гусевым. В теплицах уже произведено 35 тыс. т продукции, а до конца года планируют произвести 60 тыс. т на 10 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе облправительства рассказали, что Александр Рудаков поблагодарил губернатора и главу Бобровского района Анатолия Балбекова за поддержку инвестпроекта, «особенно в части затрат на инфраструктуру». Глава холдинга также рассказал на встрече о «дальнейших инвестиционных планах предприятия». Информация по этим планам не обнародована.

Соглашение между ООО «ТК "Воронеж-агро"» (прежнее название — ООО «Эко-культура агро») и правительством региона о строительстве в Бобровском районе Воронежской области тепличного комплекса по выращиванию томатов, огурцов и листовых салатов мощностью около 60 тыс. т в год было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году. Стоимость проекта оценивалась в 21,6 млрд руб., а площадь комплекса — в 53 га. Строительство началось осенью того же года.

В конце марта стало известно, что крупнейшие производители тепличных овощей в Черноземье, в том числе «Эко-культура», испытали финансовые вызовы по итогам 2025 года. Эксперты указывают: в тепличном бизнесе сокращается маржинальность в связи с ростом тарифов на электроэнергию и снижением покупательской способности потребителей.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «В теплицах похолодало».

Денис Данилов