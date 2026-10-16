Минобороны России сообщило об установлении контроля над трассой Волчанск — Бударки
Минобороны: подразделения «Севера» заняли трассу Волчанск — Бударки
Российские военнослужащие установили полный контроль над трассой Волчанск — Бударки в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Трассу заняли подразделения группировки войск «Север». По данным ведомства, ВСУ использовали дорогу для прокладки логистических маршрутов и доставки боеприпасов и продовольствия на огневые позиции.
Минобороны России также отчиталось о взятии двух населенных пунктов: Варваровки и Николаевки в Харьковской области.