«Эко-культура» судится с Минфином РФ и курским правительством за 1,2 млрд рублей

В Арбитражный суд Курской области поступил иск ООО «Тепличный комплекс "Курский"» (входит в холдинг «Эко-культура») к Минфину РФ, министерствам сельского хозяйства, а также промышленности, торговли и предпринимательства Курской области на 1,2 млрд руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Суть претензий в судебной документации не раскрывается. Иск пока не принят к производству. Ранее стороны не встречались в суде. «Ъ-Черноземье» направил запрос в пресс-службу холдинга «Эко-культура» с просьбой пояснить, как именно возникли указанные требования.

По данным Rusprofile, ООО ТК «Курский» зарегистрировано в Глушковском районе Курской области. Основной вид деятельности — выращивание овощей защищенного грунта. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем является ООО «Эко-культура» Александра Рудакова. В 2025 году «Курский» отработал с нулевой выручкой и чистым убытком в 214 млн руб. Годом ранее показатели составляли 320 млн руб. выручки и 652 млн руб. убытка. Гендиректор — Татьяна Закурдаева.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам прошлого года крупнейшие производители овощей в Черноземье сократили прибыль и маржинальность. Как отмечали эксперты, тенденция связана с ростом тарифов на электроэнергию и снижением покупательской способности потребителей.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «В теплицах похолодало».

Егор Якимов