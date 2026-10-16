Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №192

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
МирПереговоры

CNBC: госсекретарь США Рубио может заключить топливную сделку с Индией

Госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, который расположен в индийском штате Гуджарат. Как сообщает телеканал CNBC, визит состоится между 17 и 22 октября в рамках азиатского турне господина Рубио.
Крупнейший в мире НПЗ принадлежит индийскому многопрофильному холдингу Reliance Industries миллиардера Мукеша Амбани. Журнал Forbes оценивает его состояние в $84 млрд.
Опрошенные CNBC эксперты отмечают, что НПЗ компании Reliance привлек внимание США благодаря широким возможностям по поставкам дизельного топлива. Государственный департамент США ранее сообщал, что Марко Рубио, совершающий свою вторую поездку в Индию в этом году, встретится с некоторыми высокопоставленными индийскими чиновниками и лидерами бизнеса, «чтобы содействовать развитию возможностей для коммерческих инвестиций и экономического сотрудничества». Этот визит происходит на фоне усилий администрации Трампа, которая в преддверии промежуточных выборов в Конгресс пытается снизить в США цены на дизельное топливо и таким образом добиться расположения избирателей.
Рынок бензина и дизтоплива
Индия
США
Азия

Авторы

  • Евгений Хвостик
    Евгений Хвостик
    заместитель руководителя группы иностранной информации