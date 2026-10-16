CNBC: госсекретарь США Рубио может заключить топливную сделку с Индией

Опрошенные CNBC эксперты отмечают, что НПЗ компании Reliance привлек внимание США благодаря широким возможностям по поставкам дизельного топлива. Государственный департамент США ранее сообщал, что Марко Рубио, совершающий свою вторую поездку в Индию в этом году, встретится с некоторыми высокопоставленными индийскими чиновниками и лидерами бизнеса, «чтобы содействовать развитию возможностей для коммерческих инвестиций и экономического сотрудничества». Этот визит происходит на фоне усилий администрации Трампа, которая в преддверии промежуточных выборов в Конгресс пытается снизить в США цены на дизельное топливо и таким образом добиться расположения избирателей.