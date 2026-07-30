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ЛЭСК индексирует долги «Овощей Черноземья» через суд

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил ходатайства ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) об индексации присужденных денежных сумм по двум делам за 2025 год к ООО «Овощи Черноземья» (входит в холдинг «Эко-культура» Александра Рудакова). По обоим искам энергетики суммарно пытались взыскать 556,8 млн руб., следует из материалов дел.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По одному из исков ЛЭСК обращалась в суд с заявлением о взыскании с «Овощей Черноземья» 329,7 млн руб. задолженности по договору энергоснабжения за декабрь 2024 года. В ходе разбирательства основной долг был погашен, и в августе суд взыскал с ответчика 15,8 млн руб. пеней. В июне 2026 года истец подал ходатайство об индексации взысканной суммы за период с июля по декабрь 2025 года на 284,9 тыс. руб., которое было удовлетворено.

По второму иску ЛЭСК требовала взыскать 223,8 млн руб. долга за ноябрь 2024 года и пени. Основная задолженность также была погашена в ходе разбирательства, в июне 2025 года суд взыскал с ответчика 10,3 млн руб. пеней. В июле 2026 года истец добился индексации этой суммы за период с июня по декабрь 2025 года в размере 237,8 тыс. руб.

По данным Rusprofile, ООО «Овощи Черноземья» зарегистрировано в Липецкой области в мае 2012 года. Основной вид деятельности — выращивание овощей. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Генеральный директор — Александра Дроздова. Компания принадлежит Александру Рудакову через ООО «Эко-культура» и ООО «Эко-культура инвест». Выручка «Овощей Черноземья» в 2025 году составила 7,3 млрд руб., убыток — 1,2 млрд руб.

По собственным данным, ПАО ЛЭСК как гарантирующий поставщик электроэнергии обслуживает 14 тыс. организаций и свыше 550 тыс. частных лиц. По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в Липецке в январе 2005 года для торговли электроэнергией. Уставный капитал — 34,2 млн руб. Генеральный директор — Сергей Воробцов. По информации «СПАРК-Интерфакс», 91,01% акций ЛЭСК принадлежит московскому ООО «УК "Патронус капитал"». Выручка ПАО в 2025 году составила 15,4 млрд руб. Чистая прибыль — 440,2 млн руб.

В начале июля Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание с компании 387,5 млн руб. основного долга и 111,2 млн руб. пеней за электроэнергию, потребленную с марта по апрель 2025 года.

«Овощи Черноземья» с 2024 года фигурируют ответчиком по более чем 30 искам ЛЭСК. Поводом для всех разбирательств служит просрочка оплаты электроэнергии. По мнению экспертов, в тепличном секторе снижается маржинальность из-за роста тарифов и падения потребительского спроса.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова