Лукашенко: Украине будет проще согласиться на мир в этом году, чем в следующем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко счел возможным мирное урегулирование на Украине в ближайший год. Он убежден в том, что Россия и Украина одинаково заинтересованы в этом, так как боевые действия негативно влияют на всех участников конфликта.
«И этот мир будет. Если не в этом году, то в следующем. Я абсолютно убежден», — сказал он (цитата по «БелТА»).
По мнению господина Лукашенко, если украинцы «не пойдут на мирное урегулирование в этом году, в следующем будет еще сложнее, а потом и невозможно будет». Также он высказал мнение, что США могут с помощью санкций в дальнейшем оказывать давление в том числе на Россию, чтобы форсировать переговорный процесс.
«Разные факторы в этом плане довлеют и над Россией, и над Украиной», — сказал белорусский президент.