Лукашенко: Украине будет проще согласиться на мир в этом году, чем в следующем

По мнению господина Лукашенко, если украинцы «не пойдут на мирное урегулирование в этом году, в следующем будет еще сложнее, а потом и невозможно будет». Также он высказал мнение, что США могут с помощью санкций в дальнейшем оказывать давление в том числе на Россию, чтобы форсировать переговорный процесс.