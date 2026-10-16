Департамент городского хозяйства мэрии Сочи возглавил Артем Серов
Директором департамента городского хозяйства администрации Сочи стал Артем Серов. Информация об этом появилась на сайте мэрии в разделе «Городская власть», обратил внимание «Ъ-Сочи».
Ранее подразделение возглавлял Сергей Косинков. В октябре 2025 года он оставил свой пост, который занимал три месяца. Исполняющей обязанности директора была назначена Алена Гонтаренко.
Биография господина Серова на портале горадминистрации отсутствует.
Как писал «Ъ-Сочи», заместителем главы Сочи по вопросам строительства и комплексного развития назначен Георгий Иващенко. Он сменил Евгения Чеботарева, который в августе занял пост первого вице-мэра города.