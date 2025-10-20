В Сочи директор департамента горхозяйства ушел с поста после трех месяцев работы

Спустя три месяца после назначения Сергей Косинков покинул пост директора департамента городского хозяйства администрации Сочи. Господин Косинков возглавлял департамент с середины июля этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Причины, по которым Сергей Косинков оставил должность, в пресс-службе мэрии не сообщили.

Исполняющим обязанности директора департамента на сайте администрации указана Алена Гонтаренко. В 2018 году она работала в департаменте на посту главного специалиста отдела правового обеспечения, в 2019–2024 годах была заместителем директора.

Ранее Игорь Соловьев покинул пост директора департамента по взаимодействию с правоохранительными органами. Как сообщили «Ъ-Сочи» в мэрии город-курорта, господин Соловьев оставил должность по собственному желанию.

Андрей Куценко