Вице-мэром Сочи по вопросам строительства стал Георгий Иващенко
12.10.2026, 14:21
Заместителем главы Сочи по вопросам строительства и комплексного развития назначен Георгий Иващенко. Его карточка появилась на сайте администрации курорта, обратил внимание «Ъ-Сочи». Он сменил Евгения Чеботарева, который в сентябре занял пост первого вице-мэра города.
Георгию Иващенко 43 года, он окончил Московский государственный открытый университет по специальности «проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Работал в группе компаний «Олимпстрой», в которой прошел путь от ведущего инженера до начальника участка, отвечая за создание олимпийских объектов. В 2018 году господин Иващенко стал главным инженером проектов фонда «Национальное культурное наследие», а в 2020-м возглавил управление строительства в кубанском департаменте строительства.
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