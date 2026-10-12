Вице-мэром Сочи по вопросам строительства стал Георгий Иващенко

Георгию Иващенко 43 года, он окончил Московский государственный открытый университет по специальности «проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Работал в группе компаний «Олимпстрой», в которой прошел путь от ведущего инженера до начальника участка, отвечая за создание олимпийских объектов. В 2018 году господин Иващенко стал главным инженером проектов фонда «Национальное культурное наследие», а в 2020-м возглавил управление строительства в кубанском департаменте строительства.