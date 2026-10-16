«Главное, что шоу продолжается»
Дмитрий Дризе — о перспективах отношений США и Украины
Поражение Украины и новые ракеты Storm Shadow: западные СМИ описывают различные сценарии «дизельного» противостояния Киева и Вашингтона. На этом фоне в Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС. Лидеры Старого Света при участии президента Украины Владимира Зеленского попытаются предотвратить новый кризис в отношениях с главным партнером. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе почти уверен, что решение будет найдено.
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Вслед за лидерами государств жаркую тему дизельного противостояния поддержали акулы пера. В газете Financial Times вышла большая статья о том, что европейские союзники, опасаясь гнева Дональда Трампа, решили провести воспитательную работу, дабы Владимир Зеленский снизил градус нападок на президента Соединенных Штатов. Можно сказать, что если информация и соответствует действительности, то усилия не особенно увенчались успехом. Украинский лидер продолжил наступательную риторику, в частности, публично отказался соблюдать ключевое требование Трампа — прекратить удары по российским НПЗ.
Вскоре журнал The Atlantic опубликовал материал обозревателя Саймона Шустера о том, что дизельная сделка Трампа с Путиным означает, что Вашингтон фактически принял сторону Москвы, и это хоронит надежды Украины на победу. У нее не остается выбора, кроме как заключить мир, видимо, на российских условиях.
В свою очередь, телеканал CNN как-то очень вовремя выяснил, что у Киева практически не осталось ракет-перехватчиков к комплексам Patriot. При этом Bloomberg, напротив, как бы поддержал украинского лидера сообщением о новом партии Storm Shadow из Великобритании. Это известный прием позиционной информационной войны — давление на противника, но не только посредством кнута, но и пряника тоже.
Что дальше? Собственно, варианта два: либо воспитание Зеленского даст свои плоды, и он, как в 2025 году, попросит прощение за резкость, признает авторитет Трампа, и они найдут некое общее решение. Второй сценарий такой: противостояние еще некоторое время продолжится с ничейным результатом. Глава Белого дома с высокой долей вероятности займется Ираном, где, кстати, отнюдь не все спокойно, и тогда Украина просто отойдет на второй план.
Впрочем, возможен и третий вариант: Россия и Украина согласятся в итоге провести новый переговорный раунд. Поскольку времени до выборов в Конгресс остается совсем немного, 47-й президент США объявит, что мирная сделка практически заключена, остались лишь формальности, какой-никакой результат есть. Республиканцы в итоге избегают провала. Не очень в это верится. Хотя, может, за прорыв сойдет и публичное покаяние Зеленского, а с ним и мятежной Европы. Трампа в очередной раз признают единоличным и несгибаемым авторитетным мировым лидером, и на этом, как говорится, сердце успокоится. Американский избиратель увидит, какой у нации крутой руководитель, и, опять же, поддержит партию президента.
Главное, что шоу продолжается. Другой вопрос: что если Старый Свет и Зеленский пойдут на принцип и захотят уронить авторитет Трампа так, чтобы окончательно утопить его на выборах, поставив на демократов? Но будет ли мир? Хочется воздержаться от совсем пессимистичных прогнозов, поэтому можно сказать более или менее нейтрально: некая вероятность этого, безусловно, остается.