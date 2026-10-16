«Главное, что шоу продолжается»

Впрочем, возможен и третий вариант: Россия и Украина согласятся в итоге провести новый переговорный раунд. Поскольку времени до выборов в Конгресс остается совсем немного, 47-й президент США объявит, что мирная сделка практически заключена, остались лишь формальности, какой-никакой результат есть. Республиканцы в итоге избегают провала. Не очень в это верится. Хотя, может, за прорыв сойдет и публичное покаяние Зеленского, а с ним и мятежной Европы. Трампа в очередной раз признают единоличным и несгибаемым авторитетным мировым лидером, и на этом, как говорится, сердце успокоится. Американский избиратель увидит, какой у нации крутой руководитель, и, опять же, поддержит партию президента.