WSJ: отношения Трампа и Зеленского ухудшились после встречи в Нью-Йорке
Личные отношения между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским обострились с момента их сентябрьской встречи в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным издания, во время встречи лидеры двух стран обсудили прекращение украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако не пришли к соглашению. С того момента американский президент как минимум шесть раз обращался к Владимиру Зеленскому с аналогичным предложением, но получал отказ, утверждают источники. Между тем отношение Дональда Трампа к украинскому лидеру становилось все более прохладным, отмечает газета.
Накануне в Киеве сообщили об ограничениях на использование терминалов Starlink. Украина обвинила в этом создателя SpaceX Илона Маска. Он, в свою очередь, заявил, что военная версия принадлежит правительству США и контролируется им. По словам источников WSJ, такое утверждение вызвало панику среди украинских чиновников. Пресс-секретарь украинского президента 14 октября заявил телеканалу NBC News, что ограничения все еще сохраняются.
Президенты России и США 9 октября заключили соглашение о поставке российского дизеля на мировой рынок. Спустя день Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский мог закончить конфликт с Россией, однако предпочитает этого не делать. По его мнению, украинскому народу нужно выбрать другого президента. 11 октября газета Financial Times писала, что администрация Дональда Трампа угрожает заблокировать систему закупок оружия для Украины, чтобы она прекратила удары по российским НПЗ. 12 октября телеканал CNN сообщил об угрозах со стороны американской администрации прекратить передачу разведданных. 14 октября Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя «преданным» своим американским коллегой.