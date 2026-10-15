WSJ: отношения Трампа и Зеленского ухудшились после встречи в Нью-Йорке

По данным издания, во время встречи лидеры двух стран обсудили прекращение украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако не пришли к соглашению. С того момента американский президент как минимум шесть раз обращался к Владимиру Зеленскому с аналогичным предложением, но получал отказ, утверждают источники. Между тем отношение Дональда Трампа к украинскому лидеру становилось все более прохладным, отмечает газета.