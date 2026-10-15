Главные новости за 15 октября. Ростов-на-Дону и область
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил в СИЗО заместителя главы администрации Таганрога Егора Долматова по делу о получении взятки в размере 360 тыс. руб. Мера пресечения назначена до 12 декабря 2026 года включительно. По версии следствия, с сентября по ноябрь 2023 года чиновник через посредника получал деньги за покровительство при заключении шести муниципальных контрактов на содержание и уборку дорог и благоустройство, приемку работ и своевременную оплату. Дело возбуждено по материалам регионального УФСБ и расследуется по статье о получении взятки в крупном размере.
Износ тепловых сетей Ростовской области составляет около 70%, при этом ежегодно регион заменяет лишь 1,5–1,7% трубопроводов вместо необходимых 2,5% к 2030 году, сообщил первый замгубернатора Владимир Ревенко. По его словам, в Ростове-на-Дону к отопительному сезону подготовили более 1,2 тыс. км теплосетей, 246 котельных, около 4,9 тыс. многоквартирных домов и 600 социальных объектов, а ресурсоснабжающие организации направили на ремонт и обновление инфраструктуры более 1,5 млрд руб. Отопительный сезон в регионе стартовал 15 октября, подключение потребителей в Ростове планируют завершить примерно за две недели.
Глава администрации Белокалитвинского района Ростовской области Ольга Мельникова объявила об уходе с должности, которую занимала более 14 лет — с 4 марта 2012 года. Причину отставки и дату прекращения полномочий она не назвала. Одним из наиболее резонансных эпизодов ее работы стала реконструкция парка имени Маяковского в Белой Калитве стоимостью около 300 млн руб., вызвавшая жалобы жителей на качество благоустройства. После повторного открытия парка в мае 2025 года горожане сообщали о повреждениях покрытия, неработающих фонтанах и аттракционах. Об уходе также объявил глава Миллеровского района Олег Коваленко, его последним рабочим днем стало 15 октября.
«Ростов» проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:4 в матче Кубка России, сообщила пресс-служба клуба. Несмотря на поражение, донская команда сохраняет первое место в группе D с девятью очками после четырех матчей. Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка признал разочарование болельщиков и заявил, что команде необходимо сделать выводы из поражения. Следующую игру ростовчане проведут в Калининграде против «Балтики» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.
Россельхознадзор с начала 2026 года проверил восемь хлебоприемных предприятий Ростовской области и все привлек к административной ответственности за нарушения, сообщает региональное управление ведомства. В частности, на предприятии в Дубовском районе при хранении 8,8 тыс. тонн зерна обнаружили поврежденную кровлю, через которую внутрь попадали осадки, и скопления пыли на оборудовании. Двум предприятиям назначили штрафы по 50 тыс. руб. для юрлица и 10 тыс. руб. для должностного лица, в одном случае оштрафовали только должностное лицо на 10 тыс. руб., остальным нарушителям вынесли предупреждения.