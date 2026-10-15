На Дону восемь зернохранилищ привлекли к ответственности за нарушения
В Ростовской области с начала года Россельхознадзор провел восемь проверок хлебоприемных предприятий, по итогам которых все восемь предприятий привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
В частности, в январе проверка предприятия в Дубовском районе выявила нарушения технического регламента «О безопасности зерна» при хранении 8,8 тыс. тонн зерновой продукции. По данным надзорного ведомства, кровля складских помещений имела дефекты, из-за которых внутрь попадали атмосферные осадки. Оборудование было покрыто толстым слоем пыли. В таких условиях невозможно гарантировать безопасность зерна и сохранение его потребительских свойств.
Юридическое и должностное лица предприятия привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). В Россельхознадзоре отметили, что несоблюдение требований к хранению может привести к ухудшению потребительских свойств и снижению безопасности зерна.
В пресс-службе Россельхознадзора для «Ъ-Ростов» пояснили, что двум предприятиям назначили штрафы в 50 тыс. руб. для юридического лица и 10 тыс. руб. для должностного лица. В третьем случае штраф в размере 10 тыс. руб. назначен только должностному лицу. Остальным нарушителям вынесены предупреждения.