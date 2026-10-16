Топ-менеджера взяли в долю
«РусГазДобыча» передала 49% в поставщике нефтегазового оборудования ГМС
«РусГазДобыча», получившая в 2025 году активы крупного производителя насосного и компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли группы ГМС, передала 49% ее головной компании гендиректору Артему Молчанову. Сделка могла быть связана с ролью топ-менеджера в управлении и развитии компании, считают эксперты.
ООО «Гидромаш МСК» Артема Молчанова 14 октября получила 49% ООО «Гидроиндустрия», головной компании группы ГМС, выпускающей оборудование для нефтегазовой отрасли, следует из ЕГРЮЛ. Ранее 100% компании принадлежали «РусГазДобыче» (РГД; входит в «Национальную газовую группу»), сейчас в собственности РГД остался 51% «Гидроиндустрии». Господин Молчанов — гендиректор ГМС, в СМИ его также называют одним из основателей группы. «Гидромаш МСК» топ-менеджер учредил в апреле 2026 года. Стороны сделки на вопросы “Ъ” не ответили.
По последней раскрытой отчетности по МСФО, в 2024 году выручка группы ГМС увеличилась на 54%, до 95,5 млрд руб., EBITDA — на 47%, до 12,6 млрд руб., в том числе за счет реализации СПГ-проектов. Ключевой производственный актив ГМС — «Гидромашсервис», производитель насосного, компрессорного оборудования для нефтегазовой отрасли, тепловой и атомной энергетики, ЖКХ, металлургии, химической промышленности и судостроения. В 2021 году ГМС провела IPO на Лондонской фондовой бирже, в ходе которого привлекла $360 млн, капитализация составила $967 млн. В 2022 году ГМС сообщила о выкупе российского бизнеса мажоритарным акционером. В отчетности структур ГМС за 2021 год бенефициаром назывался бизнесмен Владимир Лукьяненко.
В конце 2024 года президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в компаниях ГМС временное управление, а годом позже разрешил РГД приобрести активы группы, включая «Гидромашсервис». По данным СПАРК, «Гидромашсервис», УК «Группа ГМС», «ГМС Процессинг Текнолоджис» и ЦПСИК сегодня контролируются «Гидроиндустрией». Агентство «Эксперт РА» отмечало, что под контроль «Гидроиндустрии» перешли все ключевые операционные активы ГМС.
Руководитель отдела финансово-экономической экспертизы «Аверта Групп» Александр Тихов считает, что передача 49% в «Гидроиндустрии» Артему Молчанову завершает процедуру по выведению актива из иностранного контура в российский. По его словам, для машиностроительного актива с узкой инженерной компетенцией сохранение основателя в капитале удерживает команду и профильную экспертизу при смене собственника. Партнер Pen & Paper Екатерина Токарева полагает, что передача доли могла быть связана с ролью Артема Молчанова в управлении группой, налаживании бизнеса, а также в развитии компании в будущем.
В октябре «Эксперт РА» при понижении кредитного рейтинга «Гидромашсервиса» сообщал, что давление на финансовые метрики компании оказывает снижение операционной прибыли группы из-за постепенного завершения выполнения работ по портфелю действующих контрактов и снижения объема новых договоров по причине инвестиционной паузы крупнейших заказчиков в условиях геополитической нестабильности. При этом по группе наблюдается рост долгового портфеля, направленный на финансирование капитальных затрат и пополнение оборотного капитала, указывало агентство.
Агентство НКР в сентябрьском обзоре «Гидромашсервиса» обращало внимание, что на апрель 2026 года объем подписанных контрактов компании составлял 72 млрд руб., что на 27% меньше значения на апрель 2025 года. Такое снижение в первую очередь объясняется завершением реализации крупнотоннажных проектов по сжижению природного газа с поставками в 2025–2026 годах, поясняли в НКР. Объем вновь подписанных к апрелю 2026 года проектов остался на уровне прошлого года, который, в свою очередь, был ниже суммы новых контрактов на апрель 2024 года. Из-за сдвигов в сроках реализации крупных проектов восстановление выручки компании до значений 2024 года ожидается не ранее 2027 года, прогнозируют в НКР.
Газета «Коммерсантъ» №192от 16.10.2026, стр. 8