Топ-менеджера взяли в долю

Агентство НКР в сентябрьском обзоре «Гидромашсервиса» обращало внимание, что на апрель 2026 года объем подписанных контрактов компании составлял 72 млрд руб., что на 27% меньше значения на апрель 2025 года. Такое снижение в первую очередь объясняется завершением реализации крупнотоннажных проектов по сжижению природного газа с поставками в 2025–2026 годах, поясняли в НКР. Объем вновь подписанных к апрелю 2026 года проектов остался на уровне прошлого года, который, в свою очередь, был ниже суммы новых контрактов на апрель 2024 года. Из-за сдвигов в сроках реализации крупных проектов восстановление выручки компании до значений 2024 года ожидается не ранее 2027 года, прогнозируют в НКР.