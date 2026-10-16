Kyodo: Россия информировала Японию о проведении учебных стрельб на Итурупе

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи Курильской гряды. Курильские острова вошли в состав России по итогам Второй мировой войны. Переговоры по территориальному статусу архипелага Москва прекратила в 2022 году в ответ на введенные Токио санкции. В 2022 году РФ также отозвала свои обязательства по безвизовому посещению японскими гражданами родственников и захоронений на Курилах.