Kyodo: Россия информировала Японию о проведении учебных стрельб на Итурупе
Японское правительство получило информацию от российской стороны о проведении на этой неделе учений близ южнокурильского острова Итуруп. 13 октября Токио выразил Москве протест против «бомбардировки спорного острова». Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник в МИД Японии.
Учения, проходящие на Южных Курилах 13—17 октября, вызвали резкую реакцию в Токио. «Усиление военного присутствия России на спорных островах несовместимо с позицией Японии»,— приводит агентство слова собеседника.
Настороженность в Японии растет по мере очевидных усилий России по закреплению своего суверенитета над Южными Курилами. Это беспокойство усилилось после того, как 13 августа президент России Владимир Путин впервые посетил Итуруп. Примерно неделю спустя российские военные провели неподалеку ракетные учения, напоминает Kyodo.
Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи Курильской гряды. Курильские острова вошли в состав России по итогам Второй мировой войны. Переговоры по территориальному статусу архипелага Москва прекратила в 2022 году в ответ на введенные Токио санкции. В 2022 году РФ также отозвала свои обязательства по безвизовому посещению японскими гражданами родственников и захоронений на Курилах.