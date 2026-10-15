Глава Белокалитвинского района Дона объявила об уходе вслед за коллегой из Миллерово
Глава администрации Белокалитвинского района Ростовской области Ольга Мельникова объявила об уходе с должности. В сообщении в соцсетях она поблагодарила жителей за поддержку и критику, но не назвала ни причину решения, ни дату, с которой прекратит работу. Главой района госпожа Мельникова стала 4 марта 2012 года: этот пост она занимала более 14 лет.
Заявление появилось на фоне обновления местной власти: 14 октября в городских и сельских поселениях района прошли первые организационные заседания представительных органов нового созыва. Однако ни Ольга Мельникова, ни администрация не связывали ее уход с этим процессом. Одновременно о последнем рабочем дне — 15 октября — сообщил глава Миллеровского района Олег Коваленко. Как ранее писал «Ъ-Ростов», он поблагодарил команду и жителей, но, как и Мельникова, не объяснил решение.
Главным публичным конфликтом периода руководства Ольги Мельниковой стала реконструкция парка имени Маяковского в Белой Калитве. На благоустройство направили около 300 млн руб.; работы, по сообщениям СМИ, продолжались несколько лет. К открытию в декабре 2024 года жители жаловались на вырубленные деревья, мусор и незавершенные объекты. На церемонию они принесли похоронные венки. История получила широкий резонанс после того, как губернатор Юрий Слюсарь посетил парк весной 2025 года и потребовал устранить недочеты.
Власти повторно открыли парк 1 мая 2025 года после дополнительных работ. Однако уже через несколько дней горожане сообщили о повреждении покрытия террасы, неработающих фонтанах и части аттракционов. Позднее администрация сообщила, что аттракционы в парке прошли техническое освидетельствование и получили учет в Ростехнадзоре. В августе 2026 года вокруг парка возник отдельный конфликт: администрация добивалась освобождения помещений и территории бывшими управляющими, а те оспаривали вывоз своего имущества.