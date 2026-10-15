Глава Белокалитвинского района Дона объявила об уходе вслед за коллегой из Миллерово

Власти повторно открыли парк 1 мая 2025 года после дополнительных работ. Однако уже через несколько дней горожане сообщили о повреждении покрытия террасы, неработающих фонтанах и части аттракционов. Позднее администрация сообщила, что аттракционы в парке прошли техническое освидетельствование и получили учет в Ростехнадзоре. В августе 2026 года вокруг парка возник отдельный конфликт: администрация добивалась освобождения помещений и территории бывшими управляющими, а те оспаривали вывоз своего имущества.