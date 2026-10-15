«Ростов» проиграл ЦСКА в Москве
Футбольный клуб «Ростов» потерпел поражение от московского ЦСКА со счетом 0:4 в рамках Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Ростов» сохраняет первое место в группе D, набрав девять очков в четырех матчах.
«Понимаю разочарование болельщиков. У нас нет права на оправдания. Сейчас важно сплотиться, проявить характер и доказать готовность работать над ошибками», — написал по итогам матча генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка в своих соцсетях.
Следующий матч «Ростов» проведет в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики». Встреча пройдет в Калининграде.