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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

«Ростов» проиграл ЦСКА в Москве

Футбольный клуб «Ростов» потерпел поражение от московского ЦСКА со счетом 0:4 в рамках Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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«Ростов» сохраняет первое место в группе D, набрав девять очков в четырех матчах.
«Понимаю разочарование болельщиков. У нас нет права на оправдания. Сейчас важно сплотиться, проявить характер и доказать готовность работать над ошибками», — написал по итогам матча генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка в своих соцсетях.
Следующий матч «Ростов» проведет в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги против калининградской «Балтики». Встреча пройдет в Калининграде.
Константин Соловьев