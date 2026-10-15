Износ теплосетей Дона достиг 70%

Регион начал отопительный сезон 15 октября. На момент выступления тепло получали 11 муниципалитетов и Ростов-на-Дону; запуск в городах и районах идет поэтапно. В донской столице к сезону подготовили более 1,2 тыс. км теплосетей, 246 котельных, около 4,9 тыс. многоквартирных домов и 600 социальных объектов. На ремонт и обновление сетей и оборудования теплоснабжающие организации направили в 2026 году более 1,5 млрд руб. В Ростове работают «Теплокоммунэнерго» и «Ростовские тепловые сети»; на подключение города власти отвели примерно две недели.