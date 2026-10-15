Износ теплосетей Дона достиг 70%
Средний износ тепловых сетей Ростовской области составляет около 70%. При этом регион меняет ежегодно 1,5–1,7% трубопроводов, тогда как к 2030 году должен довести этот показатель до 2,5%. Такие цифры первый заместитель губернатора Владимир Ревенко привел 15 октября на пресс-конференции в ростовском «Интерфаксе», посвященной началу отопительного сезона.
По словам господина Ревенко, уровень около 50% власти считают приемлемым. Он оговорил, что средняя оценка не отражает состояния каждого участка: в регионе есть как крупные магистрали, так и трубы малого диаметра. В этом году «Ростовские тепловые сети» переложили около 1,5 км сетей. Ресурсоснабжающие компании также обновляют инфраструктуру в рамках инвестпрограмм.
Регион начал отопительный сезон 15 октября. На момент выступления тепло получали 11 муниципалитетов и Ростов-на-Дону; запуск в городах и районах идет поэтапно. В донской столице к сезону подготовили более 1,2 тыс. км теплосетей, 246 котельных, около 4,9 тыс. многоквартирных домов и 600 социальных объектов. На ремонт и обновление сетей и оборудования теплоснабжающие организации направили в 2026 году более 1,5 млрд руб. В Ростове работают «Теплокоммунэнерго» и «Ростовские тепловые сети»; на подключение города власти отвели примерно две недели.
«Надеемся, что эту зиму мы проведем без аварийных ситуаций», — заявил Владимир Ревенко.
Для оперативного устранения неполадок ресурсоснабжающие организации увеличили число аварийных бригад, а власти призвали управляющие компании быстрее взаимодействовать с поставщиками тепла при авариях. Отдельно чиновники отмечают, что многие жалобы на холод после запуска связаны с локальными проблемами внутри домов — например, с завоздушиванием или засорами. Паспорта готовности муниципалитеты должны получить после проверок Ростехнадзора, которые завершаются до 20 ноября.