Главные новости к утру 16 октября
Собянин: с начала суток над Москвой было сбито 42 БПЛА
Минфин США продлил до 24 апреля 2027 года разрешение на операции с зарубежными активами ЛУКОЙЛа. Прошлая лицензия действует до 29 октября.
Первое за 5 лет заседание межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Словакии пройдет в Москве 26 октября, сообщает ТАСС.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу до 12 декабря заместителя главы администрации Таганрога Егора Долматова по делу о получении взятки в крупном размере.
Министр энергетики России Сергей Цивилев провел переговоры с монгольским коллегой Бадрахыном Найдалой. Политики обсудили потенциальное расширение экспорта электроэнергии из России, сотрудничество по вопросам атомной энергетики, а также гидроэнергетический потенциал Монголии.
Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование из-за возможного заражения оспой обезьян в Подмосковье. Были госпитализированы пять человек.
Президент Владимир Путин указом передал во временное управление российские активы французского производителя напольных покрытий Tarkett.
«Аэрофлот» сообщил о корректировке расписания из-за ограничений на полеты в аэропортах Московского авиационного узла. К утру 16 октября все аэропорты узла вернулись к штатной работе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он «не в восторге» от президента Украины Владимира Зеленского. «Зеленский — не тот человек, с которым нам удобно иметь дело… Он не хочет урегулирования. Он говорит, что хочет, но на самом деле нет»,— сказал он.